В Казани более чем на год ограничили движение по Кремлевской у Дома Ушковой

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В столице Татарстана более чем на год частично ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Кремлевская. Протокол заседания городской межведомственной комиссии опубликован на сайте мэрии Казани.

У дома №33 по Кремлевской до 31 декабря 2027 года частично закрыта проезжая часть и полностью перекрыт тротуар. Причина неудобств – проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения – Доме Ушковой.

Еще в мае этого года на объекте начались противоаварийные работы. Точное время строительства дома неизвестно, в 1904–1908 годах его реконструировали по проекту архитектора Карла Мюфке. Тогда здание приобрело облик, характерный для эклектического стиля (с преобладанием элементов ампира и барокко). Вместе с тем внутри каждое помещение было отделано в особом стиле (неоготика, бонапартистский ампир, рококо, неомавританский стиль, шинуазри). С 1919 по 2020 год здесь размещалась Национальная библиотека РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за строительства метро почти на два года ограничат движение по улице Фучика.