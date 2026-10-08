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Политика 8 октября 2026 00:48

Atlantic: Трамп рассматривает возможность атаковать Иран до выборов в Конгресс

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Atlantic: Трамп рассматривает возможность атаковать Иран до выборов в Конгресс
Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Фото: kremlin.ru

Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на двух анонимных представителей администрации Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам источников издания, наличие планов подчеркивает, насколько сильно американский лидер хочет снизить цены на бензин и продемонстрировать улучшение позиций США в вооруженном противостоянии до выборов.

При этом масштаб и цели потенциальных ударов, а также вопрос о том, будут ли Штаты действительно их наносить, все еще обсуждаются. Планы разрабатываются Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM), которое координирует военные действия против Ирана, рассказал журналу американский чиновник.

Даже поддерживающие идею возобновить кампанию против Ирана до 3 ноября согласны, что ограниченные удары сами по себе не заставят власти исламской республики сесть за стол переговоров, не восстановят безопасное движение через Ормузский пролив и не снизят цены на бензин до дня выборов.

Несмотря на это, они убеждены, что возобновление боевых действий даст возможность Трампу продемонстрировать силу и, возможно, объявить о какой-либо победе, что даст Республиканской партии столь необходимый ей импульс перед выборами. «Это создаст впечатление, что Президент [США] одержал победу, и цены на бензин начнут снижаться», – сказал изданию знакомый с ходом этих дискуссий республиканец.

При этом за ограниченной операцией могут последовать более масштабные военные действия после промежуточных выборов. Недавно Трамп заявил о теоретической готовности пожертвовать американскими городами (речь шла о Лос-Анджелесе и Сан-Диего) ради победы в войне с Ираном.

К концу ноября на Ближний Восток прибудут дополнительные американские корабли, самолеты и морские пехотинцы. Сейчас в регионе оперируют два американских авианосца – USS George H.W. Bush и USS George Washington, к ним прибавится третий – недавно покинувший Калифорнию USS Theodore Roosevelt (впрочем, George Washington может уйти в Японию). За авианосцем Штаты покинула амфибийная группа из трех кораблей во главе с универсальным десантным кораблем USS Makin Island с 2 тыс. моряков и 2,2 тыс. морских пехотинцев (из 13-го экспедиционного отряда морской пехоты) на борту.

Еще в августе глава CENTCOM адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль заявлял о необходимости возобновить удары по Ирану для изменения позиции властей ИРИ на переговорах.

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#иран и сша #Дональд Трамп
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