Минобрнауки РТ предложило четыре варианта развития колледжей и техникумов

Первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов предложил варианты развития колледжей и техникумов: межрегиональная мобильность, международное сотрудничество, возможность трансформации и сетевое взаимодействие с крупными предприятиями. Об этом он рассказал на Республиканском форуме мастеров профессионального образования «Мастер 2030: от учебной мастерской к реальному производству».

«Есть несколько инструментов, которые уже работают в системе среднего профессионального образования России и частично – в Татарстане. Предлагаю определить пилотные учреждения и начинать апробировать возможные варианты использования этих инструментов», – заявил он.

Музипов отметил, что если колледж не может набрать студентов в своем районе, то необходимо привлекать иногородних абитуриентов. Такие примеры, по его словам, в республике уже есть.

«Мы проанализировали пять учреждений, которые демонстрируют наибольший приток иногородних студентов. В этих пяти СПО в общей сложности обучаются более 3,8 тыс. человек, почти треть из них, 33%, – из других регионов. Причем динамика нарастает. Прием этого года показывает, что уже 527 человек, 39%, – иногородние студенты. Хороший результат показывает Дрожжановский техникум отраслевых технологий – 44% континента из других субъектов РФ», – сообщил он.

По словам первого замминистра образования и науки, этот опыт необходимо тиражировать в других колледжах и техникумах республики. Учреждения среднего профессионального образования Татарстана востребованы более чем в 20 других субъектах РФ, добавил он.

«Межрегиональная мобильность фактически может компенсировать демографический спад, который мы наблюдаем в некоторых точках Татарстана. Понятно, что должна быть поддержка с общежитиями, транспортная доступность, профориентационная работа в других регионах. Для колледжей, расположенных в приграничных районах, привлечение абитуриентов из соседних регионов особенно актуально. Такие учреждения в первую очередь следует сделать пилотными площадками для тиражирования этой практики и целенаправленной работы», – подчеркнул Музипов.

Он заметил, что колледжи и техникумы пока слабо работают в части международного сотрудничества. Замминистра привел в пример колледжи Приморского края, которые за три года заключили 23 соглашения с профессиональными организациями Китая. Сотрудничество подразумевает совместные проекты, стажировки, академические обмены.

Кроме того, Первоуральский металлургический колледж подписал меморандум с политехническим колледжем Индии. Документ предусматривает получение двух дипломов от двух стран.

В Татарстане только Казанский педагогический колледж заключил соглашение с зарубежным колледжем. «Это партнерство открывает для наших студентов и педагогов возможности прохождения стажировок в Китае, изучения передовых методик преподавания и участия в программах академического обмена», – уточнил Музипов.

Он напомнил, что в республике проводятся крупные международные мероприятия и что «международной активности в таком масштабе практически нет ни в одном другом регионе страны».

«Поэтому было бы опрометчиво не воспользоваться этими уникальными возможностями для нашей системы профессионального образования. Международная повестка республики – это готовая площадка, на которой наши колледжи, техникумы могут выстраивать партнерство со странами БРИКС и расширять экспорт и импорт, в том числе образовательных услуг», – убежден замминистра.

Музипов также обратил внимание на необходимость трансформации учреждения среднего профобразования, если экономика района не нуждается в определенных специалистах, которых оно готовит.

Так, например, Лаишевский техникум был открыт в 1960 году как сельскохозяйственный, в 2016 году получил статус ресурсного центра и начал подготовку специалистов для авиационного комплекса России. Сейчас это единственный в Татарстане учебный центр с сертификатом Росавиации для повышения квалификации авиатехников и базовая площадка по подготовке специалистов БПЛА.

Другой пример – Тетюшский колледж, который был основан в 1917 году как педагогический. В 2014 году он открыл специальности «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», а в 2015-м был переименован в колледж гражданской защиты. «Сегодня он входит в топ колледжей по подготовке спасателей и пожарных», – сказал замминистра.

«Трансформация, к сожалению, пока исключение, а не правило. Большинство колледжей продолжают готовить по инерции, потому что так было всегда. Колледж, который боится меняться, – обречен. Колледж, который умеет меняться, становится точкой роста для всего района, города, республики. Вопрос не в том, может ли колледж измениться, а в том, готов ли его управленческий аппарат к этим изменениям», – заключил он.