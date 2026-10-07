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Культура 7 октября 2026 18:36

Баянист Альфис Галиуллин покорил публику своим пением

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Выступающий с певцом Альбертом Валиуллиным баянист Альфис Галиуллин не только мастерски владеет своей ручной гармоникой, но и прекрасно поет. Исполнив песню на концерте Альберта, она завоевал признание публики. Посетители вечера отреагировали на пение баяниста аплодисментами. Об этом со ссылкой на социальные сети певца сообщает издание «Интертат».

«Я всегда говорю – на сцене есть дружба. Если ты будешь простым, открытым и отзывчивым, то рядом будут такие же люди. Если ты видишь талант друга, уважаешь и почитаешь его, то и сам достигаешь больших высот. В этом я уверен много лет, причем не только применительно к эстраде», – написал об этом случае Валиуллин.

По словам Альберта, Альфис еще и научил его самого играть на гармони.

Видео: аккаунт Альберта Валиуллина в социальной сети.

#татарская эстрада
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