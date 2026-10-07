КВЗ поставит региональным авиакомпаниям 72 вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8МТВ-1 на КВЗ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), входящая в группу ВЭБ.РФ, и холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» подписали контракт на поставку региональным авиперевозчикам 72 Ми-8МТВ-1, которые будут произведены на Казанском вертолетном заводе. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Поставка новых воздушных судов авиакомпаниям регионов России организуется при поддержке Минпромторга РФ в рамках инвестиционного проекта по обновлению вертолетного парка. При этом используются средства Фонда национального благосостояния, уточнили в холдинге.

«В рамках нового этапа инвестиционного проекта в российские регионы поступят 72 вертолета Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте. Первые машины мы ждем уже в этом году. Это прямое продолжение нашей системной работы. <...> общий объем поставок в рамках инвестиционного проекта превысит 150 вертолетов», – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор АО «ГТЛК» Михаил Парнев.

«Новая техника нашего производства призвана заменить старые машины, выбывающие из парка, что повысит безопасность и надежность авиасообщения. Первые вертолеты в рамках этого контракта авиастроители „Ростеха“ планируют изготовить и передать эксплуатантам до конца текущего года», – добавил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«В случае необходимости силами эксплуатантов машины могут быть оснащены специальными модулями для выполнения поисково-спасательных и медицинских задач», – отметил в свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

С 2023 по 2026 год в ходе реализации инвестпроекта субъекты Федерации уже получили 86 вертолетов. При этом российская Ассоциация вертолетной индустрии оценивает возраст примерно половины парка вертолетов в регионах более чем в 29 лет. Соответственно, потребность в новых машинах крайне высока.

В конце прошлого, 2025 года анонсировалось, что в течение трех предстоящих лет КВЗ получит заказ как минимум на 70 вертолетов Ми-8МТВ-1, тогда как сейчас речь идет о 72 машинах. Посетивший тогда Казань министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что на производство этой партии воздушных судов Правительство России намерено выделить свыше 25 млрд рублей из средств ФНБ.