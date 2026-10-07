В Нацмузее РТ открылась выставка об истории отечественного кинематографа

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Путем кинопленки». Проект создан совместно с Государственным центральным музеем кино, которому в этом году исполнилось 100 лет.

«Кино объединяет. Это искусство, в котором каждый находит себя: свой кадр, свою цитату, свою музыку. У каждого поколения свое кино. В этой выставке мы попытались объединить поколения, народы, разные жанры кино и нашу общую историю и культуру», – сказал на церемонии открытия генеральный директор Нацмузея Айрат Файзрахманов.

Государственный центральный музей кино – старейший в мире музей, посвященный кинематографу, напомнила директор ГЦМК Лариса Баженова. Выставка приурочена к его столетию. Директор музея также отметила, что осуществить данный проект стало возможным благодаря национальному проекту «Семья».

«Это не первый наш опыт работы с вашими прекрасными городом и республикой. До этого мы делали выставку в Кремле, был опыт работы с Национальным музеем, но никогда в таком объеме на площадки Казани мы не заходили», – рассказала Баженова.

В день открытия выставки она провела экскурсию для журналистов и первых посетителей, а 8 октября в конференц-зале музея примет участие в творческой встрече, посвященной влиянию кино на молодежную культуру.

Выставка «Путем кинопленки» охватывает период от начала прошлого столетия до наших дней. Среди первых знаковых экспонатов – киноаппараты Askania, Hahn-Goerz, Le Parvo и ручная «Патэ-камера». Из предметов, хранящихся в фондах Национального музея, здесь представлены афиши 1929 года и печатная машинка Janalif.

Выставка экспонируется в Графитовом зале Национального музея, и площадка повлияла на то, как именно оказались представлены предметы из кинематографической коллекции.

«Когда мы формировали концепцию этой выставки, когда мы формировали предметный ряд, мы, конечно же, опирались именно на эту площадку. Некоторые предметы, которые были показаны в Оренбурге, в Казань не поехали, и наоборот – по отдельным фигурам мы взяли расширенную коллекцию», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» куратор выставки со стороны Музея кино Елизавета Пучкова.

Так, в Казани представлена отдельная зона режиссера Александра Рязанова, которой в Оренбурге не было. По мнению куратора, она абсолютно органично вплетается в данную экспозицию.

«Есть несколько реперов, ключевых фигур, через которые удобно рассказать о кино. Рязанов выбран собирательным образом художника, как квинтэссенция режиссера. Он начинал в 1950-е, прославился фильмом „Карнавальная ночь“, а закончил снимать в нулевые. Фактически он застал всю историю послевоенного кинематографа, поэтому через его фигуру интересно рассматривать этап становления отечественного кино», – считает Пучкова.

Одним из самых ярких экспонатов выставки является знак премии «Оскар», полученный за фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Киноприз плыл в Советский Союз на пароходе прямо во время войны, в 1943 году.

Среди других примечательных экспонатов – эскизы к фильму «Степан Разин», который хотел снять Василий Шукшин. Этим артефактам несбывшейся киномечты Шукшина посвящена отдельная зона выставки.

«В 1970-е годы так сложилось, что до „Разина“ Шукшин так и не добрался (писатель и режиссер умер в 1974 году – прим. Т-и). Эти эскизы фактически являются единственным собирательным образом того, что было в визуальном прочтении», – отметила Пучкова.

Последний раздел экспозиции посвящен отечественному кинематографу 1990–2000-х годов. Его открывает небольшой справочный стенд. Помимо достижений современного российского кинематографа, в нем также упоминаются успехи кинематографа Татарстана. В числе таких успехов перечислены «Гора влюбленных», «Дочки-Матери», «Я приду», «Микулай» и «Алифба».

Отдельная зона посвящена режиссеру Станиславу Говорухину, чья молодость прошла в Казани. Он стал еще одной «реперной фигурой», через которую составители выставки решили рассказать о кино.

Если период 1930–1980-х представлен преимущественно в эскизах и афишах, то раздел современного кинематографа богат на реальные предметы со съемок. За стеклом можно увидеть телефоны из сериала «Бригада», костюмные комплексы к «Трудно быть богом» Алексея Германа, «Орде» Андрея Прошкина, телефильму «Анна Каренина» Сергея Соловьева и многое-многое другое.

«Кино является абсолютно уникальным видом искусства, потому что, с одной стороны, оно нас отсылает к чему-то массовому, с другой стороны, есть ряд абсолютно уникальных кинопроизведений, которые сейчас известны в меньшей степени, но для знающего человека являются абсолютно культовыми вещами», – добавила куратор выставки со стороны Музея кино.

Перед входом в выставочный зал размещен уголок 22-летней истории казанского фестиваля «Алтын минбар». На витринах можно рассмотреть статуэтки, брошюры, бейджи и пригласительные открытки разных лет.

«Фестиваль „Алтын минбар“ – одно из брендовых событий кинематографа, которое собирает очень много стран и участников. Мы гордимся, что это событие стало знаковым символом Казани», – сказала на открытии выставки исполнительный директор кинофорума Миляуша Айтуганова.

Всего в коллекцию музея кино входят 22 тыс. экспонатов. В Национальном музее РТ представлено только 400 предметов, то есть около 2% всей коллекции.

«Благо, что у нас есть, по крайней мере, возможность каждый раз собирать абсолютно новые выставочные проекты. И действительно, благодаря фондам, которыми мы обладаем, это возможно», – акцентировала куратор.

Совместный проект Музея кино и Национального музея направлен на то, чтобы заполнить лакуны в знаниях об отечественном кинематографе. По замыслу организаторов, он будет интересен как профессионалам, так и массовой публике. Выставка продлится до 16 декабря.