Близняшки Фатхеевы из Казани признались на Первом, что хотели бы поправиться

Сестры-близнецы из Казани Аделина и Алина Фатхеевы стали героинями шоу «Пусть говорят» на Первом канале, посвященного анорексии. Они признались, что кажутся самим себе слишком худыми и хотели бы поправиться.

При росте 176 сантиметров сестры весят 44-45 килограммов, иногда их вес и вовсе падает до 43-44 килограммов. Девушки констатировали, что возвратиться к более подходящей массе тела самостоятельно им не по силам, и добавили, что намерены прибегнуть к помощи психологам.

Фатхеевы также заметили, что хорошо видят на фотографиях собственную экстремальную худобу, и уточнили, что их истощенный внешний вид вызывает хейт со стороны части пользователей социальных сетей.

Сестры со второй половины 2010-х годов широко известны в Сети, но репутация у них скорее негативная. Их известность началась с видео блогера Амирана Сардарова, опубликованного в 2017-м. После этого девушки запустили общий блог. В 2024-м на них написали заявление в полицию из-за публикуемого ими контента.