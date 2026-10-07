В Татарстане намерены создать цифровой паспорт для ветеранов спецоперации

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане планируют разработать цифровой паспорт для ветеранов специальной военной операции, чтобы упростить процесс их трудоустройства. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда, организованной на федеральной территории Сириус, рассказала замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова, передает ТАСС.

При этом цифровой паспорт должен в первую очередь облегчить трудоустройство одной из категорий участников спецоперации. «Основная проблема в том, что судимым психологически сложно прийти к работодателю, многие стесняются сказать об этом. Поэтому мы планируем создать некий цифровой паспорт. Он будет без персональных данных, сейчас он у нас в работе», – пояснила Тазетдинова.

По словам замминистра, работодатели смогут заранее посмотреть этот цифровой профиль и выбрать подходящего специалиста, тогда как «сам участник СВО, имеющий судимость, будет понимать, что он пришел к работодателю, которому не нужно рассказывать о своей предыдущей судьбе».

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ добавила, что в республике уже создается база работодателей, готовых принимать на работу ранее судимых ветеранов СВО. На 1 апреля данная база включала 71 предприятие и 191 рабочее место, а на сегодняшний день в ней уже имеется 85 предприятий и 670 рабочих мест.

Тазетдинова проинформировала также, что трудоустройство участников спецоперации через центры занятости в Татарстане составляет 81%, среди ветеранов с инвалидностью – почти 78%, с судимостью – 72%. Общий уровень занятости ветеранов специальной военной операции в регионе достигает 72,7%.