После ДТП с автобусом и грузовиками в РТ госпитализированы два человека
Два человека попали в больницу после ДТП с автобусом и грузовиками в Татарстане.
Напомним, что авария случилась накануне на 786-м километре трассы М-12. По данным ГАИ, водитель фуры Scania врезался в автобус Setra, стоявший на обочине. От удара автобус отбросило на большегруз, стоявший перед ним.
В результате происшествия травмы получили 6 пассажиров автобуса, а также водитель одного из большегрузов.
«После ДТП с автобусом было госпитализировано двое пациентов. Сейчас в состоянии различной степени тяжести, стабильные», – рассказали «Татар-информу» в Минздраве РТ.
Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте, добавили в ведомстве.