news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 октября 2026 19:05

После ДТП с автобусом и грузовиками в РТ госпитализированы два человека

Читайте нас в

Два человека попали в больницу после ДТП с автобусом и грузовиками в Татарстане.

Напомним, что авария случилась накануне на 786-м километре трассы М-12. По данным ГАИ, водитель фуры Scania врезался в автобус Setra, стоявший на обочине. От удара автобус отбросило на большегруз, стоявший перед ним.

В результате происшествия травмы получили 6 пассажиров автобуса, а также водитель одного из большегрузов.

«После ДТП с автобусом было госпитализировано двое пациентов. Сейчас в состоянии различной степени тяжести, стабильные», – рассказали «Татар-информу» в Минздраве РТ.

Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте, добавили в ведомстве.

#минздрав татарстана #дтп с автобусом
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

7 октября 2026
Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

7 октября 2026
Новости партнеров