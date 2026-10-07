В Казани во время рейда 45 пешеходов и самокатчиков оштрафовали за нарушения ПДД

В Казани прошел рейд, направленный на предупреждение нарушений ПДД пешеходами, также водителями электросамокатов и велосипедов.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, всего было составлено 45 протоколов за нарушения ПДД. Из них 15 выписали курьерам-доставщикам.

«И пешеходы, и пользователи средств индивидуальной мобильности должны помнить, что их маневры не должны создавать аварийных ситуаций и опасности для окружающих», – напоминают в ГАИ.