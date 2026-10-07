В преддверии Kazan Digital Week пройдет вебинар о цифровизации энергетики

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Завтра, 8 октября, с 10 до 12 часов пройдет вебинар «Цифровая трансформация энергетической отрасли». Он будет организован в преддверии Международного форума Kazan Digital Week-2026, который состоится с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Специалисты обсудят цифровой суверенитет энергокомпаний и цифровизацию тарифного регулирования. Также будет рассказано о том, как математические методы и цифровые модели помогают повышать энергоэффективность предприятий, а роботы и искусственный интеллект – диагностировать состояние оборудования.

Заместитель директора по ИТ, начальник отдела по эксплуатации ИТ-сервисов, проектной и договорной работы АО «Татэнерго» Александр Емекеев посвятит свое выступление теме «Цифровой суверенитет в энергокомпании».

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова выступит на тему «Цифровизация сферы тарифного регулирования Республики Татарстан».

Руководитель по развитию программного продукта NAUKA, кандидат технических наук Дарья Смирнова представит доклад «Применение математических методов и цифровых моделей для повышения энергоэффективности предприятий».

Заведующий кафедрой «Промышленная электроника» Казанского энергоуниверситета, доктор технических наук, доцент Дмитрий Иванов посвятит выступление такой теме, как «Роботизированная диагностика в энергетике».

Преподаватель той же кафедры Айдар Вагапов расскажет о применении «ИИ в акустической диагностике высоковольтного оборудования».

Модератором вебинара выступит директор Департамента информационных технологий КГЭУ, кандидат технических наук, доцент Эдуард Беляев.

Присоединиться к вебинару, чтобы узнать, как цифровые технологии помогают повышать эффективность энергопредприятий и контролировать состояние оборудования, можно по ссылке.