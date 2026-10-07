Reuters узнало детали 22-го пакета санкций Евросоюза против России

Флаг Европы

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Послы государств – членов Европейского Союза согласовали новый, 22-й пакет ограничительных мер против России. О деталях нового санкционного пакета, который затронет 1646 физических и юридических лиц, со ссылкой на трех европейских дипломатов рассказало агентство Reuters.

Большинство людей и компаний, против которых предполагается ввести рестрикции, так или иначе связаны с российским военно-промышленным комплексом страны. В частности, среди них есть те, кто занимается разработкой и испытаниями ракет, а также производством твердого топлива и двигателей для баллистических ракет 9M723 «Искандер-М».

Затронут ограничения и производителей специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, которые используются в различных ракетных системах. Помимо прочего, санкции планируется распространить на производителей беспилотников и верфи, обслуживающие подводные лодки. В черный список также внесут 77 политиков, участвовавших в выборах в Государственную Думу на территории новых регионов.

Утвердят 22-й пакет санкций против РФ на встрече, намеченной на 12 октября, министры иностранных дел стран ЕС. После этого будет опубликован перечень лиц и организаций, попавших под рестрикции.

Ранее о согласовании нового санкционного пакета, включающего 1646 физических и юридических лиц, рассказал телеканал Euronews. Для согласования пакета потребовалось несколько недель – помимо обсуждений, еврочиновникам понадобилась и юридическая проверка. Последняя «была особенно интенсивной с учетом огромного количества имен». До этого Reuters назвало новый перечень санкционных лиц самым масштабным с начала широкомасштабных боевых действий на Украине.

В конце сентября Евросоюз на три года вместо прежних шести месяцев продлил санкции против России, но снял ограничения с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также с бывшего ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева.

В начале сентября Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено 30 тыс. санкций – почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых.