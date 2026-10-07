Le Monde: Metro сама обратилась к властям РФ с просьбой о временном управлении

Немецкая группа Metro AG сама попросила власти России взять ее местные активы во временное управление. Об этом со ссылкой на источник, близкий к российским деловым кругам, пишет французская газета Le Monde.

По информации собеседника издания, руководство Metro, чтобы избежать наихудшего сценария, взяло инициативу в свои руки. «Немецкая компания сама обратилась к Кремлю с просьбой ввести в отношении нее „временное управление“ в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой», – отметил он.

Источник уточнил, что генеральный директор Metro встречался ради этого с экономическим советником Президента России Владимира Путина (вероятно, это были руководитель российского подразделения компании Йоханнес Толай и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин – прим. Т-и).

«Это рискованный шаг. Однако всегда сохраняется возможность мирного урегулирования – продажи бизнеса на более выгодных условиях. Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль», – добавил собеседник французской газеты.

В конце сентября Владимир Путин своим указом передал российские активы немецкого ретейлера Metro во временное управление ООО «УК Торг рус». Речь шла, в частности, о 100% долей в уставном капитале АО «Метро вэрхаус Ногинск», принадлежащих компании Мetro Cash & Carry Russia B. V., а также о 90% и 10% долей в ООО «Ритейл проперти 5», принадлежащих Metro Retail Real Estate GmbH и Metro Properties Holding GmbH.

В пресс-службе компании «Метро вэрхаус Ногинск» заявили, что введение временного управления вызвано необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. В самой Metro AG тогда сообщили, что оценивают последствия передачи российских активов под временное управление , и подчеркнули, что группа более не осуществляет оперативный контроль над компанией.