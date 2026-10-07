В рамках форума «ТАЙМ» в Казани пройдет фестиваль индийского кино

Снимок с I Российско-Индийского бизнес-форума TIME

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль индийского кино состоится в столице Татарстана 14–17 октября в рамках культурной программы II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Зрителям представят восемь фильмов, в том числе шесть индийских, а также российские ленты, включая картину из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Фильмы посвящены таким темам, как семья, отношения между поколениями, социальные проблемы, человеческое достоинство, значение близких. Показы будут организованы в кинотеатре «Мир» и окажутся бесплатными для всех желающих по предварительной регистрации на сайте культурного учреждения по ссылке.

Фестиваль откроется 14 октября индийской семейной драмой «О, моя собака» (Ohh my dog). В фильме представлены две параллельные сюжетные линии: мальчик из Ассама отправляется на поиски похищенной собаки, а бездомный пес из Бихара разыскивает своего хозяина. Истории героев постепенно оказываются связаны с более масштабными событиями. При этом на открытие фестиваля предусмотрена отдельная регистрация.

В программу кинофорума также вошли семейная драма «Кубик Рубика», романтическая драма «Маленькие, маленькие желания», драмы «Под тюрбаном» и «Книга сухих листьев», комедийная драма с элементами социальной сатиры «Таай Кижави». Все эти картины вышли в 2025–2026 годах, что позволит зрителям познакомиться именно с современным индийским кино.

Отечественный кинематограф на фестивале представят две ленты – «Дочки-матери» Ирека Хафизова и Юлии Захаровой, снятые по мотивам пьесы Туфана Миннуллина «Әниләр һәм бәбиләр», и семейная комедия «На деревню к дедушке 2».

Показы продолжатся до 17 октября. Помимо открытия 14 октября, фильмы будут демонстрироваться 15, 16 и 17 октября. Кинофорум станет частью культурной программы форума «ТАЙМ», объединяющего деловую и гуманитарную повестку российско-индийских отношений. Проведение кинопоказов поможет расширить диалог между странами за пределы торгово-экономического сотрудничества и познакомить жителей Татарстана с культурой современной Индии.

Кроме того, тема кино будет обсуждаться в рамках деловой программы форума на сессии «Киноиндустрия будущего: потенциал индийско-российского партнерства», которая пройдет 15 октября с 13.00 до 14.30. Участники сессии обсудят перспективы сотрудничества России и Индии в кинематографе, кинообразовании, музейном деле, литературе, изобразительном искусстве и народных ремеслах.

В центре внимания окажутся совместные проекты в кино, выставочной и литературной сферах, продвижение культурного наследия двух стран, создание устойчивых партнерств между музеями, творческими союзами, фондами и кинематографическим сообществом. В дискуссии примут участие представители культурной сферы России и Индии: режиссеры, кинокритики, исследователи, продюсеры и деятели искусства.

«Культура создает пространство для диалога, в котором люди разных стран могут лучше понимать друг друга. Индийское кино дает возможность увидеть современную Индию через истории ее людей, семьи и общества. Мы рассчитываем, что фестиваль станет еще одним важным элементом форума „ТАЙМ“ и поможет укрепить гуманитарные связи между Татарстаном и Индией», – заметила в связи с этим руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет с 14 по 17 октября 2026 года в Казани, деловая программа состоится 15–16 октября. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между регионами России и Индии. В центре внимания – практические возможности для бизнеса, новые партнерства и совместные проекты.

Деловая программа охватит ключевые направления взаимодействия двух государств: нефтегазохимию, финансы и инвестиции, логистику, медицину и фармацевтику, образование и науку, сельское хозяйство, IT и стартапы, текстильное производство, креативные индустрии и киноиндустрию. Запланированы пленарное заседание, выставка предприятий, B2B-встречи, мастер-класс по ведению бизнеса с Индией, а также культурная и спортивная программа. Оператором по подготовке и проведению форума выступает АНО «Дирекция международных программ»