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Общество 7 октября 2026 18:06

Трихолог рассказал, когда при выпадении волос надо идти к врачу

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Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Майя Тимофеева в беседе с «Радио 1» рассказала, что к врачу необходимо идти при выпадении волос «по пробору» или с лобно-височной области головы.

Кроме того, важно обратиться к врачу, когда волосы в большом количестве выпадают равномерно со всей головы, либо на каком-то участке полностью отсутствуют волосы.

«Также поводом для визита к врачу являются ломкость и сечение волос, резкое увеличение количества седых волос. И наконец, обратиться к специалисту нужно при любых патологических состояниях кожи головы – перхоть, зуд, шелушение, высыпания, появление бляшек на коже волосистой части головы и других признаков воспаления», – рассказала трихолог.

Специалист назначит все необходимое лечение, отмечает Тимофеева.

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