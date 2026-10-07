Трихолог рассказал, когда при выпадении волос надо идти к врачу

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Майя Тимофеева в беседе с «Радио 1» рассказала, что к врачу необходимо идти при выпадении волос «по пробору» или с лобно-височной области головы.

Кроме того, важно обратиться к врачу, когда волосы в большом количестве выпадают равномерно со всей головы, либо на каком-то участке полностью отсутствуют волосы.

«Также поводом для визита к врачу являются ломкость и сечение волос, резкое увеличение количества седых волос. И наконец, обратиться к специалисту нужно при любых патологических состояниях кожи головы – перхоть, зуд, шелушение, высыпания, появление бляшек на коже волосистой части головы и других признаков воспаления», – рассказала трихолог.

Специалист назначит все необходимое лечение, отмечает Тимофеева.