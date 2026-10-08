Российские сорта нефти в сентябре подорожали примерно на треть

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В сентябре стоимость российских сортов нефти увеличилась на треть или чуть менее. Так, Urals за первый месяц осени подорожала на 28,6% к августу – до 85 долларов за баррель, а смесь ESPO (ВСТО) выросла в цене на 33,3% – до 104 долларов за баррель. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического портала «Эйлер».

Вместе с тем дисконт Urals к нефти эталонного сорта Brent увеличился с 27 до 31 доллара за баррель. Напротив, скидка на смесь ESPO немного снизилась – с 13 до 12 долларов за баррель.

Рост цен на отечественную нефть вызвало в целом подорожание нефти на мировом рынке. Средняя стоимость Dated Brent в сентябре выросла на 28% к августу – до 117 долларов за баррель, что является максимальным уровнем с апреля, когда Соединенные Штаты завершили перемирием активную фазу кампании против Ирана.

Увеличению цен на нефть поспособствовали перебои с поставками углеводородов с Ближнего Востока. В частности, восстановление поврежденного ударами беспилотников трубопровода Восток – Запад, по которому Саудовская Аравия транспортирует нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива, заняло 17 дней. До ударов дронов через него перекачивалось около 2,1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, росту котировок способствуют, по мнению экспертов, продолжающиеся иранские атаки на проходящие через Ормузский пролив танкеры и отсутствие прогресса в переговорах между США и ИРИ. Вместе с тем экспорт стран Персидского залива, за исключением Ирана, в последнее время вернулся к довоенному уровню (речь идет именно о нефти, а не о нефтепродуктах). Как подсчитала компания Kpler, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Катар в сентябре экспортировали 16,5 млн баррелей нефти в сутки.

При этом улучшились условия продажи российских сортов в Азии. По информации агентства Argus, в сентябре средняя премия Urals при поставках в Китай достигла 15,02 доллара за баррель против дисконта 2,75 доллара в августе, в Индию – 3,71 доллара против августовского дисконта в 1,5 доллара.

В свою очередь смесь ESPO в начале сентября торговалась с дисконтом около 6 долларов за баррель к Dubai, но к концу месяца скидку сменила премия, в последние пять дней достигшая 8 долларов за баррель. Средняя премия за первый месяц осени составила, впрочем, всего 0,14 доллара за баррель.

Различие ценовых условий между Западом и Востоком опрошенные изданием аналитики объяснили разной ситуацией со спросом и логистикой. В западных портах, по оценке портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, на стоимость российских сортов нефти сильнее влияют санкционные и логистические риски, включая ограничения прохода через Босфор и атаки беспилотников в Черном море.