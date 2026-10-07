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Экономика 7 октября 2026 22:10

Минниханов обсудил эффективность управления госимуществом с главой Росимущества

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Минниханов обсудил эффективность управления госимуществом с главой Росимущества
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в ходе рабочей поездки в Москву Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил актуальные вопросы управления государственным имуществом, расположенным на территории республики, с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Вадимом Яковенко. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, собеседники рассмотрели дальнейшие шаги по повышению эффективности процесса вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот для укрепления инфраструктурного потенциала Татарстана.

Помимо прочего, в завершение встречи Рустам Минниханов и Вадим Яковенко обратили внимание на высокий уровень взаимодействия между Росимуществом и администрацией республики.

До этого Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил успехи Татарстана в агропромышленном комплексе во время посещения стенда республики на выставке «Золотая осень». Участие в беседе принял Раис РТ.

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#росимущество #Рустам Минниханов
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