МТС поможет обеспечить связью удаленные и малонаселенные территории Татарстана

Фото: пресс-служба МТС

МТС выводит на телекоммуникационный рынок России быстровозводимую многофункциональную опору для обеспечения мобильной связью труднодоступных и малонаселенных территорий, где нет возможности подключиться к электросетям. Комплекс представили на форуме «Цифровые решения», который проходит в Москве в эти дни.

Многофункциональная опора высотой 15 метров оснащена климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Она предназначена для работы вдоль автотрасс и железных дорог, на местах добычи полезных ископаемых и строительных площадках, в вахтовых поселках, а также для организации выделенных технологических сетей в промышленности. Дизель-генератор обеспечивает автономную работу базовой станции в течение 12 дней на одной заправке топливом.

Кроме того, к началу 2027 года МТС планирует развернуть в российских регионах первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и малонаселенных территориях. Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100–200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10–15 километров независимо от сложности рельефа.

«В Татарстане новые технологии могут помочь обеспечить связь на удаленных производствах промышленных предприятий, а также в местах проведения массовых мероприятий, где связь требуется временно и нет технической возможности использовать стандартные решения. Многофункциональная опора и аэромобильные комплексы связи также могут быть актуальны во время поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС или экологического мониторинга», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее МТС впервые продемонстрировала АМКС в мае 2026 года на форуме ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа – гексакоптер, на котором подвешивается базовая станция.