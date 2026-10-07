С арского «Водоканал-Сервис» через суд взыскали 3,1 млн за вред природе

Арский «Водоканал-Сервис» погасил долг более 3,1 млн рублей за вред природе.

Как сообщили в Волжско-Камском управлении Росприроднадзора, фирма задолжала более 2,2 млн за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. За просрочку платежа было назначено пени в 949 тыс. рублей, а предприятию направили требование о погашении задолженности, которое было проигнорировано.

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд РТ, который обязал «Водоканал-Сервис» погасить задолженность. Предприятие уже выплатило всю сумму, включая пени.