news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 октября 2026 19:19

С арского «Водоканал-Сервис» через суд взыскали 3,1 млн за вред природе

Читайте нас в

Арский «Водоканал-Сервис» погасил долг более 3,1 млн рублей за вред природе.

Как сообщили в Волжско-Камском управлении Росприроднадзора, фирма задолжала более 2,2 млн за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. За просрочку платежа было назначено пени в 949 тыс. рублей, а предприятию направили требование о погашении задолженности, которое было проигнорировано.

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд РТ, который обязал «Водоканал-Сервис» погасить задолженность. Предприятие уже выплатило всю сумму, включая пени.

#росприроднадзор #долг #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

7 октября 2026
Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

7 октября 2026
Новости партнеров