Проект «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» начали показывать в колониях РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» начали показывать в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Татарстан. Сегодня в исправительной колонии №19 состоялась презентация проектов.

О проектах осужденным рассказали руководитель миссионерского отдела Казанской Епархии иерей Александр Ермолин и постоянный спикер проекта «Кофе с батюшкой», имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин и постоянный спикер проекта «Чай с хазратом», а также журналисты агентства Альмир Хабибуллин и Елена Фенина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Транслироваться проекты будут по внутреннему кабельному телевидению исправительных учреждений.

«Уже третий год мы ведем наши проекты. Мы стараемся очень просто, доступным языком рассказывать о Православии. Особый упор мы делаем на распространенных заблуждениях. Например, многие думают, что праздник Покров – это день, когда земля покрывается снегом, а на Крещение надо окунаться в ледяную воду, чтобы очиститься от грехов. Начинали мы с текстовых вариантов, а потом, получив большой отклик читателей, решили использовать формат с видео», – рассказал отец Александр.

Главная идея проектов – просветительская, подчеркнул он.

«Мы рассказываем о религиозных праздниках, о традициях, венчании, крещении и так далее. То есть говорим о самых простых вещах, но при этом раскрываем моменты, которые многим были неизвестны. Очень надеемся, что вам будут интересны наши проекты и они помогут узнать вам много нового и об Исламе, и о Православии», – обратился батюшка к осужденным.

Рустам хазрат отметил, что Всевышний сотворил каждого человека изначально верующим.

«Пусть всевышний дарует каждому счастье и благополучие. Наверное здесь, на закрытой территории, особенно тяжело поднимать такие вопросы, но так как я имам мечети “Гаиля”, что переводится как “семья”, хочу напомнить, что где бы мы не были и кем бы мы ни были, в каких бы жизненных ситуациях не находились, у нас у всех есть семья: в этом мире или в том мире. Это наши жены, бабушки, дедушки, дети, родители», – рассказал имам.

Затем осужденные задали свои вопросы религиозным деятелям. Они спрашивали о том, что такое милость Божия и страх Божий, в чем сущность Христа. Кто-то попросил помолиться за них. Вопросов было очень много и на каждый священнослужители дали свой ответ.

«Осужденные на удивление были очень активны, было видно, что им очень интересна тема религии. Они задавали далеко не банальные вопросы, очень серьезные. У нас на территории каждой колонии есть мечеть и храм, а священнослужители регулярно навещают осужденных, проводят таинства и обряды. Трансляция проектов “Кофе с батюшкой” и “Чай с хазратом” станут хорошим подспорьем в работе с осужденными по их исправлению и религиозному просвещению», – подчеркнул начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по РТ Алексей Веряскин

Проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» – это серия просветительских подкастов на тему Православия и Ислама. В команде проекта редактор Светлана Белова, а также оператор и монтажер Айсылу Кашапова.

Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин привел в пример проекты «Татар-информа» «Чай с хазратом» и «Кофе с батюшкой» в своем выступлении на круглом столе «Межкультурные и этноконфессиональные медиа коммуникации», который сегодня прошел в Москве.

Проект «Кофе с батюшкой» также был отмечен Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Проект занимал первое место на Всероссийском конкурсе «Православие и СМИ» и региональном творческом конкурсе «Верное слово», которое проводит Московская митрополия. Беседы со священнослужителями транслируют на всю Россию на телеканале «Союз».