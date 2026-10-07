Татарстан завершает подготовку почвы для лесовосстановления в 2027 году

Работы по подготовке почвы для посадки лесных культур в 2027 году завершаются в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«Работы проведены на площади 900 гектаров, это 82% от плана. Они ведутся в соответствии с графиком и будут завершены до середины октября. Подготовка почвы – первоначальный этап лесовосстановления, весной 2027 года на обработанных участках будут высажены лесные культуры», – сообщила начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.

По данным ведомства, всего в республике предстоит подготовить участки общей площадью 1,1 тыс. гектаров.

Мероприятия предусмотрены региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

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