news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 7 октября 2026 18:05

Татарстан завершает подготовку почвы для лесовосстановления в 2027 году

Читайте нас в

Работы по подготовке почвы для посадки лесных культур в 2027 году завершаются в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«Работы проведены на площади 900 гектаров, это 82% от плана. Они ведутся в соответствии с графиком и будут завершены до середины октября. Подготовка почвы – первоначальный этап лесовосстановления, весной 2027 года на обработанных участках будут высажены лесные культуры», – сообщила начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Мустафина.

По данным ведомства, всего в республике предстоит подготовить участки общей площадью 1,1 тыс. гектаров.

Мероприятия предусмотрены региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#минлесзоз рт #Экология #леса татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

7 октября 2026
МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

6 октября 2026
Новости партнеров