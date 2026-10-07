Трамп заявил, что его разговор с Путиным уже подготовлен

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным уже подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.

При этом американский лидер не стал уточнять, когда именно состоится беседа, замечает РИА Новости.

Президент США также упомянул о сегодняшнем дне рождения главы российского государства.

До этого Трамп уже говорил о скором разговоре с Путиным. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что разговор двух лидеров будет оперативно согласован, если с американской стороны будет инициатива его проведения.

Ранее, в конце сентября, администрация Соединенных Штатов направила Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).