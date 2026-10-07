Трамп заявил, что его разговор с Путиным уже подготовлен
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным уже подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.
При этом американский лидер не стал уточнять, когда именно состоится беседа, замечает РИА Новости.
Президент США также упомянул о сегодняшнем дне рождения главы российского государства.
До этого Трамп уже говорил о скором разговоре с Путиным. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что разговор двух лидеров будет оперативно согласован, если с американской стороны будет инициатива его проведения.
Ранее, в конце сентября, администрация Соединенных Штатов направила Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).