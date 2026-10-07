news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 7 октября 2026 20:59

Трамп заявил, что его разговор с Путиным уже подготовлен

Читайте нас в
Трамп заявил, что его разговор с Путиным уже подготовлен
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным уже подготовлены. Об этом сообщает ТАСС.

При этом американский лидер не стал уточнять, когда именно состоится беседа, замечает РИА Новости.

Президент США также упомянул о сегодняшнем дне рождения главы российского государства.

До этого Трамп уже говорил о скором разговоре с Путиным. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что разговор двух лидеров будет оперативно согласован, если с американской стороны будет инициатива его проведения.

Ранее, в конце сентября, администрация Соединенных Штатов направила Владимиру Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Россия и США
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

7 октября 2026
Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

Минимальное пособие по безработице: кому положено в Татарстане

7 октября 2026
Новости партнеров