«Эдэби фест» пройдет 9-11 октября

Радиф Кашапов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 9 по 11 октября Союз писателей Республики Татарстан проведет фестиваль «Әдәби фест», посвященный татарской литературе. Подробно об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в информационном агентстве «Татар-информ», пишет «Интертат».

«Приходите все, кто хочет»

Заместитель председателя Союза писателей РТ Ильяс Фархуллин сообщил, что фестиваль «Әдәби фест» проводится впервые. Он отметил трехдневную продолжительность мероприятия и добавил, что проводить его предполагается регулярно – но, возможно, один раз в два или три года.

«<...> там можно будет увидеть и литературные новинки. Что касается того, что будет в целом, ожидаются литературный маркет, лекционная зона – образовательная, просветительская, детская площадка. Если вы придете на мероприятие с детьми, вы сможете оставить их на этой площадке и отдохнуть без опасений», – пояснил Фархуллин.

По словам литературного функционера, на фестивале будут показаны два документальных фильма, посвященных двум писателям – Хасану Туфану и Фатиху Амирхану. Также в течение двух дней будет представлено иммерсивное представление, включающее семь коротких отрывков из стихов Габдуллы Тукая.

«У нас на литературном маркете будет организована зона обмена книгами, каждый может принести свою книгу и взять ту, которая его заинтересует.. Что касается литературно-музыкальных мероприятий, то в первый день состоится концерт „Багышлау“, а в воскресенье вечером – гала-концерт этого фестиваля, его название, основанное на стихотворении Мударриса Агляма, – „Кабатланачак моңлы кичә“. Не могу сказать, что фестиваль проводится для людей такого-то определенного возраста, кто захочет – приходите все», – сказал автор идеи и художественный руководитель события.

Ильяс Фархуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Принесу на „Әдәби фест“ несколько любимых книг»

Главным партнером предстоящего фестиваля выступает Всемирный форум татарской молодежи. Подробнее об этом рассказал председатель форума Райнур Хасанов.

«Всемирный форум татарской молодежи вместе с главным инициатором этого мероприятия, Ильясом Фархуллиным, очень активно участвует в организационных вопросах. Молодежь нашего форума сейчас вовсю готовится к фестивалю. Как уже упоминал Ильяс, в рамках фестиваля будут созданы разные зоны. Я вспомнил свои школьные годы: мы читали книги на английском языке, и каждые десять дней проходил буккроссинг. Каждый оставлял свою книгу, указывал имя и брал другую книгу. Мне очень интересен этот формат, и хотя я сам являюсь организатором, я принесу на „Әдәби фест“ несколько любимых книг», – пообещал он.

По словам Райнура Хасанова, в литературном маркете примут участие около 20 человек. «На маркете будут продаваться красивые открытки, книги и одежда. Что касается цен на книги, то они, как правило, выше. Если я не ошибаюсь, Лейла Лерон сказала, что это государственный налог. Среди продавцов будут и обладатели гранта „Үз телем“. В рамках фестиваля пройдет трехдневный лекторий „Ачык университет“, где расскажут о литературе, культуре, искусству и истории. Его программу разработал заведующий Домом татарской книги. Там выступят многие интересные лекторы», – добавил он.

Райнур Хасанов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Что касается формата, мероприятие пройдет в формате нон-стоп»

Заслуженный деятель искусств РТ, председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал поведал, какой будет музыкальная программа фестиваля.

«В первый день ожидается прекрасный концерт. Я отвечаю за концерт, который состоится в Национальной библиотеке Республики Татарстан 11 октября. Это будет очень интересный формат. На литературно-музыкальном вечере под звуки оркестра будут читать стихи писателей. Это не первое наше сотрудничество с Союзом писателей. В прошлом году мы запустили интересный проект под названием „Сүздән моң туа“, и этот вечер можно считать его логическим продолжением», – пояснил он.

По словам Ильяса Камала, мероприятие объединит произведения современных композиторов с текстами современных поэтов. В нем примут участие как сами писатели, так и артисты Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

«Что касается формата, мероприятие пройдет в формате нон-стоп. Ведущих не будет, вечер будет организован в виде спектакля с переходами от стихов к музыкальным композициям», – заметил глава Союза композиторов РТ.

Ильяс Камал Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В проекте „Багышлау“ примут участие люди, которые любят поэзию и читают ее с любовью»

Режиссер литературного вечера «Багышлау» Ляйсан Миннахметова рассказала, чего следует ожидать публике.

«Девятого октября мы организуем литературно-музыкальный вечер в Национальной библиотеке. Недаром он называется „Багышлау“ (в переводе „Посвящение“ – прим. Т-и). Мы посвящаем его поэзии и татарскому языку. Сказки и песни будут сплетаться друг с другом. Уверена, что это будет очень красиво, ведь там можно будет услышать стихи знакомых всем нам поэтов: Габдуллы Тукая, Дэрдменда, Хасана Туфана, Хади Такташа и других. Также позже прозвучат стихи молодых татарских поэтов», – объяснила она.

По словам Ляйсан Миннахметовой, в мероприятии примут участие Ильдус Ахметзянов и Фанис Зиганшин из театра Камала. Кукольный театр «Экият» покажет отрывок из пьесы «Камыр батыр» с Юрием Чуктиевым и Фанзилей Сабировой. Также ожидается участие многих молодых артистов из Татарского ТЮЗа имени Кариева.

«Вечер соберет участников, которые любят поэзию и читают ее с любовью. Хотя концерт будет коротким, я думаю, всё будет очень красиво. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами», – заключила Ляйсан Миннахметова.

Ляйсан Миннахметова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вероятно, мы покажем эти фильмы в образовательном формате»

Заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов рассказал о документальных фильмах, которые будут впервые показаны на «Әдәби фесте».

«Этот фестиваль Ильяса Фархуллина появился не случайно. Еще в 2025 году он проводил множество мероприятий в здании Союза писателей, и я водил туда туристов, говоря, что они наконец-то могут попасть в это здание», – напомнил критик.

Он уточнил, что «Әдәби фест» также будет включать эхо некоторых других событий, так как он не является чем-то, что возникло само собой. «В этом году Союз писателей попросил нас снять фильм, и Министерство культуры также поддержало нас в этом вопросе. Мы представляли два этих фильма в формате закрытых показов», – заметил журналист.

«В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Фатиха Амирхана. Для меня он многогранная личность, потому что он и публицист, и писатель, и общественный деятель. Был бы очень рад, если бы в наше время было больше таких, как он, людей, которые находятся в непрерывном движении. Думаю, мы покажем этот фильм в образовательном формате. Показ любого татарского фильма, как и любого документального фильма, – это неочевидное дело. Мы передадим его в „Татаркино“. Возможно, фильм покажут в школах, потому что я постарался вписать его в учебный график, он длится 41 минуту», – поведал Кашапов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По мнению критика, причина, по которой молодые люди не читают книги, вероятно, кроется в формате произведений.

«Лекторий организовали Айдар Шайхин, Луиза Янсуар и Ландыш Абубадарова. Их цель – говорить о современной литературе. Они уверены, что судьба современной литературы находится в руках молодежи», – отметил в этом контексте Радиф Кашапов.