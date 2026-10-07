«Эдэби фест» пройдет 9-11 октября
С 9 по 11 октября Союз писателей Республики Татарстан проведет фестиваль «Әдәби фест», посвященный татарской литературе. Подробно об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в информационном агентстве «Татар-информ», пишет «Интертат».
«Приходите все, кто хочет»
Заместитель председателя Союза писателей РТ Ильяс Фархуллин сообщил, что фестиваль «Әдәби фест» проводится впервые. Он отметил трехдневную продолжительность мероприятия и добавил, что проводить его предполагается регулярно – но, возможно, один раз в два или три года.
«<...> там можно будет увидеть и литературные новинки. Что касается того, что будет в целом, ожидаются литературный маркет, лекционная зона – образовательная, просветительская, детская площадка. Если вы придете на мероприятие с детьми, вы сможете оставить их на этой площадке и отдохнуть без опасений», – пояснил Фархуллин.
По словам литературного функционера, на фестивале будут показаны два документальных фильма, посвященных двум писателям – Хасану Туфану и Фатиху Амирхану. Также в течение двух дней будет представлено иммерсивное представление, включающее семь коротких отрывков из стихов Габдуллы Тукая.
«У нас на литературном маркете будет организована зона обмена книгами, каждый может принести свою книгу и взять ту, которая его заинтересует.. Что касается литературно-музыкальных мероприятий, то в первый день состоится концерт „Багышлау“, а в воскресенье вечером – гала-концерт этого фестиваля, его название, основанное на стихотворении Мударриса Агляма, – „Кабатланачак моңлы кичә“. Не могу сказать, что фестиваль проводится для людей такого-то определенного возраста, кто захочет – приходите все», – сказал автор идеи и художественный руководитель события.
«Принесу на „Әдәби фест“ несколько любимых книг»
Главным партнером предстоящего фестиваля выступает Всемирный форум татарской молодежи. Подробнее об этом рассказал председатель форума Райнур Хасанов.
«Всемирный форум татарской молодежи вместе с главным инициатором этого мероприятия, Ильясом Фархуллиным, очень активно участвует в организационных вопросах. Молодежь нашего форума сейчас вовсю готовится к фестивалю. Как уже упоминал Ильяс, в рамках фестиваля будут созданы разные зоны. Я вспомнил свои школьные годы: мы читали книги на английском языке, и каждые десять дней проходил буккроссинг. Каждый оставлял свою книгу, указывал имя и брал другую книгу. Мне очень интересен этот формат, и хотя я сам являюсь организатором, я принесу на „Әдәби фест“ несколько любимых книг», – пообещал он.
По словам Райнура Хасанова, в литературном маркете примут участие около 20 человек. «На маркете будут продаваться красивые открытки, книги и одежда. Что касается цен на книги, то они, как правило, выше. Если я не ошибаюсь, Лейла Лерон сказала, что это государственный налог. Среди продавцов будут и обладатели гранта „Үз телем“. В рамках фестиваля пройдет трехдневный лекторий „Ачык университет“, где расскажут о литературе, культуре, искусству и истории. Его программу разработал заведующий Домом татарской книги. Там выступят многие интересные лекторы», – добавил он.
«Что касается формата, мероприятие пройдет в формате нон-стоп»
Заслуженный деятель искусств РТ, председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал поведал, какой будет музыкальная программа фестиваля.
«В первый день ожидается прекрасный концерт. Я отвечаю за концерт, который состоится в Национальной библиотеке Республики Татарстан 11 октября. Это будет очень интересный формат. На литературно-музыкальном вечере под звуки оркестра будут читать стихи писателей. Это не первое наше сотрудничество с Союзом писателей. В прошлом году мы запустили интересный проект под названием „Сүздән моң туа“, и этот вечер можно считать его логическим продолжением», – пояснил он.
По словам Ильяса Камала, мероприятие объединит произведения современных композиторов с текстами современных поэтов. В нем примут участие как сами писатели, так и артисты Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
«Что касается формата, мероприятие пройдет в формате нон-стоп. Ведущих не будет, вечер будет организован в виде спектакля с переходами от стихов к музыкальным композициям», – заметил глава Союза композиторов РТ.
«В проекте „Багышлау“ примут участие люди, которые любят поэзию и читают ее с любовью»
Режиссер литературного вечера «Багышлау» Ляйсан Миннахметова рассказала, чего следует ожидать публике.
«Девятого октября мы организуем литературно-музыкальный вечер в Национальной библиотеке. Недаром он называется „Багышлау“ (в переводе „Посвящение“ – прим. Т-и). Мы посвящаем его поэзии и татарскому языку. Сказки и песни будут сплетаться друг с другом. Уверена, что это будет очень красиво, ведь там можно будет услышать стихи знакомых всем нам поэтов: Габдуллы Тукая, Дэрдменда, Хасана Туфана, Хади Такташа и других. Также позже прозвучат стихи молодых татарских поэтов», – объяснила она.
По словам Ляйсан Миннахметовой, в мероприятии примут участие Ильдус Ахметзянов и Фанис Зиганшин из театра Камала. Кукольный театр «Экият» покажет отрывок из пьесы «Камыр батыр» с Юрием Чуктиевым и Фанзилей Сабировой. Также ожидается участие многих молодых артистов из Татарского ТЮЗа имени Кариева.
«Вечер соберет участников, которые любят поэзию и читают ее с любовью. Хотя концерт будет коротким, я думаю, всё будет очень красиво. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами», – заключила Ляйсан Миннахметова.
«Вероятно, мы покажем эти фильмы в образовательном формате»
Заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов рассказал о документальных фильмах, которые будут впервые показаны на «Әдәби фесте».
«Этот фестиваль Ильяса Фархуллина появился не случайно. Еще в 2025 году он проводил множество мероприятий в здании Союза писателей, и я водил туда туристов, говоря, что они наконец-то могут попасть в это здание», – напомнил критик.
Он уточнил, что «Әдәби фест» также будет включать эхо некоторых других событий, так как он не является чем-то, что возникло само собой. «В этом году Союз писателей попросил нас снять фильм, и Министерство культуры также поддержало нас в этом вопросе. Мы представляли два этих фильма в формате закрытых показов», – заметил журналист.
«В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Фатиха Амирхана. Для меня он многогранная личность, потому что он и публицист, и писатель, и общественный деятель. Был бы очень рад, если бы в наше время было больше таких, как он, людей, которые находятся в непрерывном движении. Думаю, мы покажем этот фильм в образовательном формате. Показ любого татарского фильма, как и любого документального фильма, – это неочевидное дело. Мы передадим его в „Татаркино“. Возможно, фильм покажут в школах, потому что я постарался вписать его в учебный график, он длится 41 минуту», – поведал Кашапов.
По мнению критика, причина, по которой молодые люди не читают книги, вероятно, кроется в формате произведений.
«Лекторий организовали Айдар Шайхин, Луиза Янсуар и Ландыш Абубадарова. Их цель – говорить о современной литературе. Они уверены, что судьба современной литературы находится в руках молодежи», – отметил в этом контексте Радиф Кашапов.