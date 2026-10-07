Мишустин высоко оценил успехи Татарстана в агропромышленном комплексе

Скриншот видеорепортажа Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил успехи Татарстана в агропромышленном комплексе во время посещения стенда республики на выставке «Золотая осень». Кадры встречи опубликовала пресс-служба Правительства России.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«Татарстан традиционно активнейший регион, который по многим позициям занимает первое место. Первое место по производству молока – это замечательный результат», – сказал Мишустин.

Высокие результаты республики Мишустин связал в том числе с профильным образованием Минниханова, напомнив, что Раис Татарстана окончил сельскохозяйственный институт по специальности, связанной с механизацией сельского хозяйства.

Он также отметил важность развития генетики и семеноводства в сельском хозяйстве.

«Думаю, что вы понимаете задачи, которые стоят перед нами. Сегодня, мне кажется, вопрос генетики и семеноводства – важнейшее направление. Уверен, что Татарстан также покажет лучшие результаты, и распространим это на всю страну», – заявил председатель Правительства РФ.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал, что Татарстан занимает третье место среди регионов России по производству сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности. В Приволжском федеральном округе республика лидирует по этим направлениям, а также занимает первое место в России по производству молока.

По словам министра, республика активно развивает экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе масложировой и зерновой. Отдельное внимание Татарстан уделяет развитию халяль-индустрии.

На стенде республики представили два проекта по созданию производств кормовых компонентов для сбалансированного питания сельскохозяйственных животных и птиц.

Один из них предусматривает строительство завода по выпуску DL-метионина – одной из ключевых аминокислот для производства комбикормов. Мощность предприятия составит до 100 тыс. тонн в год.

Второй проект предполагает создание предприятия по глубокой переработке пшеницы мощностью до 750 тыс. тонн зерна в год. На производстве планируется выпускать лизин, треонин, триптофан, аргинин, валин и изолейцин, а также ксантановую камедь.

Завершить строительство обоих предприятий планируется в конце 2028 года.