Авито открыл для всех возможность добавления коротких видео к объявлениям

На онлайн-платформе Авито для всех пользователей открыта возможность размещать видеоролики длительностью до трех минут. Данный сервис дает возможность продавцам более эффективно продвигать товары и услуги на платформе. Так, пользователи могут разместить видеообложку для объявления сразу на Авито, без необходимости предварительной загрузки видео на внешние видеохостинги.

В настоящее время на платформе размещено более 170 млн активных объявлений, а ежедневная аудитория превышает 19 млн пользователей. Разработчики рассчитывают, что новый сервис поможет пользователям быть ближе к покупателям их товаров и услуг. Видео будет проигрываться непосредственно в результатах поиска. В объявлении оно займет первое место в галерее — перед фото.

Кроме расширения возможностей пользователя Авито предлагает приятный бонус. Каждый, добавивший видеоролик к объявлению, автоматически становится участником конкурса с ценными призами:

1 место: iPhone 14 Pro

2 и 3 места: стабилизатор для съемки видео

4 и 5 места: штатив с лампой

В конкурсе участвуют следующие категории*:

«Электроника»

«Одежда, обувь, аксессуары»

«Детская одежда и обувь»

*если в объявлении включена доставка

Конкурс будет проходить в течение месяца — с 20 ноября по 20 декабря. Победители будут выбраны 22 декабря с помощью рандомайзера. Шансы на победу увеличиваются с большим количеством динамичных объявлений с видеоконтентом.

«Авито является крупнейшей платформой шоппинга с социальным взаимодействием людей, где каждую секунду совершается более десяти сделок. Уже стало привычным просматривать вертикальные видеоролики и совершать покупки онлайн, поэтому мы решили объединить два тренда на одной платформе. Функционал даёт возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в привычном формате, а продавцам — сделать объявление уникальным и выделить его из общей ленты объявлений», — комментирует директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов.

Видео в объявлении «оживляют» товар, так он становится более привлекательным, помогают снимать ответы на многие потенциальные вопросы и увеличивают доверие к продавцу, отмечают разработчики. Так, по статистике Авито, объявления с видео получают на 10% больше звонков и сообщений, значит, увеличиваются процент успешных сделок и скорость продажи.

Для пользователей доступна инструкция по правильной съемке видеоролика: как выставить свет, настроить экспозицию и фокус, построить композицию, подсветить важные детали и, при желании, даже сделать базовый монтаж, наложить озвучку или добавить субтитры. Реклама. ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"