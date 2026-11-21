Фото: соцсети Айгуль Бариевой

С народной артисткой Татарстана Айгуль Бариевой в Стамбуле произошел необычный случай: во время намаза в мечети Эйюп-Султан к ней через всех молившихся прошла кошка и уселась прямо перед ней. Об этом певица рассказала на своей странице в соцсетях, передает «Интертат».

Оставшуюся часть молитвы певица завершила рядом с животным. Этот момент показался ей очень красивым и трогательным. Бариева восприняла случившееся как добрый знак, а окружающие пожелали, чтобы это предзнаменование оказалось хорошим.

В мечети Эйюп-Султан похоронен человек по имени Эйюп, который, согласно преданию, принимал у себя пророка Мухаммеда.

Фото: соцсети Айгуль Бариевой

Как рассказала певица, когда пророк прибыл в Медину, многие хотели пригласить его к себе. Однако он решил остановиться в доме того, возле которого верблюд выберет место для отдыха. Животное остановилось рядом с домом Эйюпа. По словам Бариевой, Мухаммед прожил там семь месяцев и многому научил хозяина.

Певица также отметила, что в мечеть приезжают мусульмане со всего мира. С этим местом связана вера в исполнение желаний и принятие молитв. Те, чьи просьбы сбылись, возвращаются туда и раздают другим гостинцы. Сама Бариева побывала в этом святом месте уже во второй раз.