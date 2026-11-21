В Татарстане завершили дорожные работы, запланированные на 2026 год. Об итогах реализации программ строительства и ремонта дорог на совещании в Доме Правительства республики доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации отремонтировали 19 объектов. Среди них – улица Хусаина Мавлютова в Приволжском районе Казани и дорога Столбище – Атабаево – Карадули в Лаишевском районе.

В Набережночелнинской агломерации работы провели на четырех объектах, в Нижнекамской – на трех. Еще 43 объекта вошли в программу ремонта региональных и межмуниципальных дорог. В их числе трассы Казань – Шемордан в Пестречинском районе и Арск – Тюлячи в Тюлячинском районе.

Кроме того, в республике продолжили обновлять улично-дорожную сеть, ремонтировать подъезды к фермам, детским оздоровительным лагерям и садовым товариществам. Работы также велись в рамках программы комплексного развития сельских территорий.