Мошенники могут обходить квартиры под видом сотрудников обслуживающих организаций и собирать личные данные жильцов. Для этого они ссылаются на обязательные проверки или необходимость обновить сведения о проживающих, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники могут просить показать документы, заполнить анкету или сделать фотографию. Чтобы вызвать доверие, они предъявляют удостоверения, используют бланки с официальной символикой и ссылаются на новые требования.

Сенатор посоветовал не передавать незнакомцам личные данные, пока их полномочия не подтвердят. Для проверки нужно узнать название организации и фамилию посетителя, а затем самостоятельно связаться с компанией по официальному номеру.

Шейкин также рекомендовал не отдавать документы для копирования, не подписывать непонятные согласия и не соглашаться на сбор биометрии. Требования немедленно выполнить указания и попытки помешать связаться с организацией должны насторожить жильцов.