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Международная федерация санного спорта (FIL) присвоила нейтральный статус 10 российским саночникам, выступающим в одноместных санях. Еще четыре тренера и два медицинских специалиста сборной получили приглашения на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

По ее словам, федерация заранее подготовила несколько вариантов действий на случай допуска спортсменов к международным стартам. Для проверки FIL направили список из 11 спортсменов и семи специалистов. Статус получили 10 саночников, четыре тренера и два медицинских работника.

Кроме того, нейтральный статус подтвердили спортсменам юношеской сборной. Документы юниоров и национальной команды по натурбану также направили на проверку.

12 ноября конгресс FIL пересмотрел решение, принятое полтора года назад, и разрешил российским спортсменам в одноместных санях участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В прошлом сезоне они выступали на таких турнирах по решению Спортивного арбитражного суда, несмотря на запрет международной федерации.