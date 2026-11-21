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В очередной игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ «Нефтехимик» примет московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Команды впервые встретятся в этом сезоне. Нижнекамцы подходят к матчу с серией из трех поражений: с 10 ноября они уступили «Авангарду» (1:5), минскому «Динамо» (1:2 по буллитам) и СКА (2:3). В результате «Нефтехимик» опустился со второго на четвертое место Восточной конференции. У команды Игоря Гришина 32 очка, а отрыв от зоны плей-офф составляет всего три балла.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает место в первой четверке Западной конференции. При этом в пяти последних матчах москвичи потерпели три поражения. Две предыдущие встречи красно-белых завершились за пределами основного времени: они уступили «Автомобилисту» (1:2 по буллитам), но обыграли «Ак Барс» (3:2 по буллитам). В матче с казанцами победный бросок реализовал Руслан Исхаков, для которого эта игра стала дебютной в составе «Спартака».

Лучший бомбардир «Нефтехимика» – Андрей Белозеров, набравший 23 очка (9+14). У защитника «Спартака» Джозефа Кина результативная серия составляет три матча – за это время он сделал четыре передачи. Следующая игра станет для него 200-й в КХЛ. Кин также лидирует среди ассистентов команды в нынешнем сезоне.

В истории КХЛ «Нефтехимик» 18 раз обыгрывал «Спартак», москвичи одержали 16 побед в очных встречах.