Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня во второй половине дня, а также завтра ночью и утром в Татарстане ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров.

«Будьте очень внимательны при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части дороги, используйте по возможности только наземные или подземные пешеходные переходы. Окажите помощь пожилым и больным людям. Не оставляйте детей без присмотра», — рекомендуют в ГУ МЧС России по РТ.

В экстренных ситуациях — звонить на 112.