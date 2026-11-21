В стане «слонов» после провала на промежуточных выборах в Конгресс США предсказуемо начались разброд и шатания, а кто-то из весомых сторонников заговорил о смене своей ориентации на демократическую. И эти «кто-то» – самая грозная сила в сегодняшней корпоративной Америке. Кто такие «технофашисты» и откуда они взялись – в колонке Альберта Бикбова.





С детства за демократов

Популярный телеграм-канал Павла Пряникова «Толкователь» обратил внимание на интервью Алекса Карпа, гендиректора и сооснователя секретного американского технологического гиганта Palantir, которое он дал изданию Playbook. В интервью миллиардер, поднявшийся на волне бума вокруг искусственного интеллекта, начал стремительно «переобуваться». Карп, любимец администрации Дональда Трампа, ранее сделавший огромную ставку на 47-го президента США и его идеологию MAGA, открестился от республиканцев и заговорил, что он «с детства за демократов».

«Я всю жизнь был демократом. Я вырос в крайне левой среде. Я знаю о прогрессивности больше, чем почти кто-либо на планете, и абсолютно верю в Palantir – все наши продукты по сути прогрессивны!» – заявил он в интервью.

Казалось бы, переметнулся и переметнулся в стан политических конкурентов республиканцев – дело-то житейское. В конце концов, люди тянутся к победителям, даже если их состояние миллиарды долларов. Но если внимательно посмотреть на личность этого человека и на его взгляды, которые разделяет немало новых нуворишей из сектора высоких технологий в Америке, то вырисовывается довольно интересная картина.

Кто такие Карп и Тиль

Компания Palantir Technologies, которую возглавляет Алекс Карп, специализируется на анализе больших данных, оборонном ПО и искусственном интеллекте. По оценкам Forbes на осень 2026 года, состояние Карпа составляет около $18,5 млрд.

Алекс Карп (в центре) с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Давос, январь 2026 г. Фото: Wikimedia Commons

Palantir активно работает с Пентагоном, спецслужбами США, коммерческими корпорациями (например, Airbus) и зарубежными госструктурами. Компания также оказывает технологическую и аналитическую поддержку Украине, поставляя программное обеспечение для работы с данными в боевых условиях.

Другим сооснователем Palantir Technologies является Питер Тиль. Его состояние составляет около $37,7–38,7 млрд. Помимо доли в Palantir его капитал сформирован за счет инвестиций через венчурный фонд Founders Fund и ранних вложений в крупные технологические компании.

Как видим, Карп и Тиль не последние люди в корпоративной Америке. Более того, второй является лидером так называемой «Мафии PayPal» (PayPal Mafia), неформального объединения бывших основателей и ранних сотрудников платежной системы PayPal, которые после продажи компании в 2002 году создали или профинансировали десятки крупнейших технологических корпораций Кремниевой долины. Тиля в шутку даже называют «Дон мафии PayPal». В «мафию» входит около двадцати человек, шестеро из которых стали миллиардерами. И среди ее членов выделяется самый богатый человек мира с состоянием свыше $1 трлн. Речь, само собой, о еще одном горячем стороннике Трампа, широко известном Илоне Маске.

Вся эта неприлично богатая и весьма влиятельная неформальная компания объединена не только опытом совместной работы – у них достаточно общие взгляды на то, как должен быть устроен мир. И эти взгляды поддерживают не только члены «Мафии PayPal», но и другие миллиардеры, в том числе те, кто резко поднялся на буме искусственного интеллекта.

Так что за Карпом, переметнувшимся к демократам, должны последовать и другие.

Питер Тиль Фото: Wikimedia Commons

«Ждем, когда перебегут Маск, Тиль и прочие либертарии. Оставят Дедушку одного с риелтором Витьковым», – иронизирует Пряников.

Так что это за взгляды такие у большой и весьма весомой когорты американских миллиардеров?

Техногуманизм

Столкнувшись с исчерпанием прежней модели роста, демографическим ослаблением, миграционным давлением, распадом социальной связности и утратой культурного центра, западные элиты создали новое квазирелигиозное мировоззрение, известное как техногуманизм.

Техногуманизм подается как язык прогресса, заботы, безопасности и эффективности. И этот прогресс техногуманисты во многом связывают с бурным развитием технологий искусственного интеллекта.

Ярче всех эти светлые перспективы человечества обрисовал Сэм Альтман, сооснователь и генеральный директор OpenAI, одной из ведущих американских компаний в области искусственного интеллекта. Альтман опубликовал несколько известных эссе о развитии ИИ и будущем технологий. Главные из них – «Эпоха интеллекта» (The Intelligence Age, сентябрь 2024), «Мягкая сингулярность» (The Gentle Singularity, июнь 2025) и более раннее «Закон Мура для всего» (Moore’s Law for Everything, 2021).

По мнению Альтмана, уже совсем скоро искусственный интеллект возьмет на себя всю сферу услуг, обрабатывающую промышленность и производство.

«Представьте себе мир, где на протяжении десятилетий всё – жилье, образование, еда, одежда и так далее – каждые два года дешевело бы вдвое», – пишет он в одном из эссе.

Сэм Альтман Фото: Wikimedia Commons

Но есть одно но – вся эта прелесть идет в нагрузку с коренным переустройством государства и общества.

«Эта революция создаст феноменальное богатство… Мир изменится настолько быстро и радикально, что потребуется столь же радикальное изменение в государственной политике, чтобы распределить это богатство и дать возможность большему числу людей вести ту жизнь, которую они хотят», – рассуждает Альтман.

Для этого глава OpenAI предлагает выпустить акции своей же компании и раздать их поровну всем американцам. Он хочет превратить Соединенные Штаты в один огромный корпоративный город, где доллар заменят акции OpenAI. Правительство США фактически, если не юридически, превратится в подразделение компании, отвечающее за выплату обычным американским гражданам долларов компании.

В предлагаемом Альтманом будущем все товары будут производиться OpenAI, ведь в этом будущем ИИ делает буквально всё, а значит, доллары компании можно будет потратить только в самой компании. В 2024 году он вполне недвусмысленно высказывался о замене денег, заявив, что в будущем вместо безусловного базового дохода может появиться «безусловный базовый объем вычислений» (universal basic compute), в рамках которого людям будет выделяться время работы на будущей модели GPT, способной (каким-то образом) производить всё, что им нужно. А если это выделенное время работы привязать к акциям OpenAI, то их вполне можно использовать вместо денег.

И технофашизм

В этой райской техноутопии, в этом трансгуманизме от Альтмана аккуратно замалчивается другая «темная сторона»: все это прямо ведет к самому настоящему технофашизму. Технофашизм не воспроизводит символику и риторику исторического фашизма, но адаптирует его логику контроля и методы управления к цифровой среде, делая авторитаризм и тотальный контроль менее заметным, но более всепроникающим.

Для чего нужен технофашизм трансгуманистам? Не только для техносоциального контроля, постоянного мониторинга, абсолютной прозрачности социальной и человеческой жизни, вполне легко достигаемых в результате развития технологий искусственного интеллекта. Кроме всего прочего, технофашизм опирается на вполне материальные соображения – необходимо регулировать рождаемость и нормировать потребление энергии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начнем с последнего: если энергопотребление человечества продолжит расти даже более скромными темпами – на 2,3% в год, то примерно через четыреста лет мы достигнем предела возможностей Земли: мы будем расходовать столько же энергии, сколько Солнце ежегодно посылает на всю земную поверхность. Но уже сейчас эти расчеты роста энергопотребления довольно занижены – сегодняшние ЦОДы и другие технологические опоры систем искусственного интеллекта просто ненасытны не только на потребление электроэнергии, но и на комплектующие. И того, что есть сегодня, явно не хватает для обеспечения потребности в таком прогрессе для растущего человечества. А это значит, что наряду с нормированием энергопотребления необходимо вводить контроль рождаемости.

То есть для всеобщей техноутопии Альтмана существует барьер – ограниченность ресурсов и растущее население. Что автоматически должно привести к сегрегации – одним все плюшки от технологического прогресса, а другим прозябание. Будут «избранные» с большим временем работы на будущей модели GPT или большим количеством акций OpenAI, и будут остальные с гораздо меньшим доступом к благам цивилизации. Извините, на всех ограниченных ресурсов не хватит, да и вообще прекращайте там размножаться, вас и так искусственный интеллект заменит.

Государство начинает восприниматься как помеха для корпораций

Эта логика ведет к приоритету форсированного технологического развития, корпоративной эффективности над демократическими процедурами и к готовности принять жесткие социальные иерархии и цифровой контроль. В пределе речь идет о демонтаже государства как исторической формы политического существования. Государство с его правом, границами, публичными институтами, фискальным суверенитетом, монополией на легитимное насилие начинает восприниматься как помеха для корпораций, действующих в планетарном масштабе.

Фото: Wikimedia Commons

Его место занимают корпорации-города, «сетевые государства» и частные юрисдикции, критерием легитимности которых становится экономическая и управленческая эффективность. И этими корпорациями-городами будут владеть так называемые технолорды, которые не просто продают товары, а владеют самой цифровой инфраструктурой. Они не конкурируют на рынке, они сами являются рынком. Разумеется, кроме технолордов будут и пролетарии, которые жестоко эксплуатируются не живыми менеджерами, а автоматизированными алгоритмами, контролирующими каждую секунду их времени.

Вот такой вот киберпанк в технофашистских тонах. Эта система взглядов выражается не только Альтманом, Тилем или Карпом – подобно хору в древнегреческом театре, все это комментируется, поясняется и создает фон почти всем высокотехнологическим сектором Америки.

Сегодня ситуативно технофашисты вроде Карпа, ранее поддерживавшие Трампа, начинают примыкать к демократам. Однако система взглядов технофашистов весьма далека от демократических либеральных ценностей. И так же далека от консервативных правых взглядов, присущих республиканцам и действующему президенту США. На наших глазах начинает оформляться новая политическая партия трансгуманизма и технофашизма. И это касается не только Америки, но и всего мира – искусственный интеллект бурно развивается не только в США.

Так что новые веяния во внутренней американской политике следует очень внимательно изучать на предмет противостояния им. Все-таки СССР когда-то сломал хребет фашизму, и россиянам весь этот неофашистский ренессанс со стиранием национальных границ и жесткой сегрегацией людей по какому-либо признаку явно не по нутру.