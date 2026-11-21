О том, что порядка 150 пассажиров из Казани прилетели в Новокузнецк без багажа, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, многие летели на открытие горнолыжного сезона в Шерегеш и брали с собой экипировку. После посадки туристам сообщили, что их вещи остались в аэропорту Казани, однако точную дату доставки багажа не сообщили.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта «Казань», часть багажа не была отправлена из-за перегруза. В настоящее время авиакомпания и аэропорт предпринимают меры, чтобы оперативно дослать багаж ближайшим рейсом в Новокузнецк.

«Пассажиры проинформированы о планируемом досыле багажа, а также могут получить дополнительную информацию через справочную службу аэропорта Новокузнецк», – сказали в аэропорту.