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В Татарстане завершают капитальный ремонт социальных, культурных и спортивных объектов, а также многоквартирных домов. О ходе работ на совещании в Доме Правительства республики доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В республике завершили ремонт всех запланированных объектов здравоохранения, в том числе последней поликлиники в Бавлинском районе. Также закончили ремонт спортивных объектов, пожарных депо и зданий МВД. Единственным объектом культуры, где еще продолжаются работы, остается сельский дом культуры в Кукморе. Его готовность оценивают в 95%.

Капремонт многоквартирных домов также близится к завершению. В программу на этот год вошли 813 домов в 41 муниципалитете. Сейчас работы продолжаются в 23 домах десяти районов и городов. Еще в 712 домах ремонт уже закончили, в том числе в 32 – за последние две недели.

Все 45 муниципалитетов Татарстана получили паспорта готовности к отопительному сезону.

На совещании также обсудили платежи за жилищно-коммунальные услуги. В октябре собираемость платежей с населения составила 101,4% – на 1,3 процентного пункта меньше, чем за тот же период прошлого года. За январь – октябрь показатель достиг 99,5%, что на 0,2 процентного пункта выше прошлогоднего уровня. Доля платежей в электронном формате составила 81,6%.

На 1 ноября просроченная задолженность за газ достигла 243 млн рублей – на 80 млн рублей больше, чем годом ранее. Долг за электроэнергию, напротив, сократился почти на 2,9 млн рублей и составил 5,8 млн рублей.

Задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепловую энергию за год уменьшилась на 54 млн рублей – до 56 млн рублей.