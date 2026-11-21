Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов России. Поздравление прозвучало на совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В налоговой системе Татарстана работают около 2,2 тыс. человек. Минниханов отметил их профессионализм и вклад в пополнение бюджетов республики и страны.

По словам Раиса Татарстана, объем налоговых сборов, страховых взносов и других платежей в республике превышает 2 трлн рублей. От своевременного поступления этих средств зависит выполнение социальных обязательств государства, обеспечение обороноспособности и общественного порядка, а также работа государственных и муниципальных органов.

Отдельно Минниханов поблагодарил ветеранов налоговой службы.