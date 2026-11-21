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В Госдуме предложили увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. рублей сумму остатка материнского капитала, которую семьи могут получить единовременно. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, сообщает ТАСС.

Сейчас родители могут забрать остаток маткапитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. По мнению парламентария, лимит стоит повысить, чтобы семьи могли использовать больше средств, в том числе на дополнительные расходы перед праздниками.

Антропенко отметил, что остатки в размере 12–15 тыс. рублей могут оказаться слишком маленькими для оплаты дополнительного образования детей, но при этом превышают установленный лимит выплаты. В результате часть денег остается невостребованной.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. С 2020 года выплату предоставляют и при рождении первого ребенка. В 2026 году ее размер составляет около 729 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату около 234 тыс. рублей, а если маткапитал на первого ребенка не оформляли — сразу около 963 тыс. рублей.

Средства можно направить на покупку жилья и погашение ипотеки, образование детей, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери. Также семьи с невысоким доходом могут получать ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.