Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня, 21 ноября, казанский «Рубин» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

После 14 туров «Рубин» с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 31 очко и лидирует в чемпионате.

Следующие матчи обе команды проведут 28 ноября: казанцы встретятся с «Акроном», а петербуржцы – с ЦСКА.