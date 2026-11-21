Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал «Татар-информу» инициативу сенатора Айрата Гибатдинова о введении режима экономии рабочего времени. Сенатор предложил сократить рабочий день до шести часов за счет применения новых технологий.





В условиях малой безработицы, дефицита кадров еще и снижать, уменьшать продолжительность рабочего времени – такая инициатива приведет непосредственно к уменьшению выпуска объема продукции

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Инициатива приведет к уменьшению выпуска объема продукции»

– Александр Иванович, на фоне перехода рынка труда от дефицита кадров к режиму экономии член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил, ссылаясь на возможность применения новых технологий, сократить рабочий день до шести часов во многих сферах. Как вы оцениваете такую инициативу?

– Что касается самого предложения, считаю, что оно недостаточно обосновано. В условиях малой безработицы, дефицита кадров еще и снижать, уменьшать продолжительность рабочего времени – такая инициатива приведет непосредственно к уменьшению выпуска объема продукции. Ну а это никоим образом не соответствует целям нашей экономики, которая стремится стать одной из ведущих в мире. Поэтому нам нужно наращивать объемы производства.

А сокращение объемов производства приведет лишь к тому, что мы сократим и объем нашего потребления. А он у нас, как и уровень реальной заработной платы, и так не очень-то высок относительно других стран, даже ниже.

Александр Щербаков: «А сокращение объемов производства приведет лишь к тому, что мы сократим и объем нашего потребления. А он у нас, как и уровень реальной заработной платы, и так не очень-то высок относительно других стран, даже ниже» Фото: pa-journal.igsu.ru

– То есть вы считаете, что никаких плюсов у этой инициативы нет?

– Да. Потому что есть нехватка кадров, а значит, и того рабочего времени, которое нужно для производства продукции. Кадры – это труд, труд – это рабочее время. В условиях нехватки этого труда, нехватки рабочего времени снижать его еще больше не очень-то обоснованно.

«В торговле рабочее время удлиненное, интенсивность труда повышенная»

– А как тогда решить проблему дефицита кадров? Что можно было бы сделать?

– В условиях дефицита кадров есть только один путь, через который проходило все человечество всегда и проходит сейчас, – это повышение производительности. То есть повышение эффективности уже используемого труда.

«В торговле рабочее время зачастую удлиненное, и интенсивность труда, соответственно, повышенная. В этом плане да, может быть, есть смысл посмотреть на то, чтобы больше соблюдался обычный график рабочего дня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– А в каких сферах все-таки можно было бы пойти на такой шаг, как небольшое сокращение рабочего времени?

– Можно рассмотреть это предложение в некоторых сферах услуг. В частности, в торговле – отрасли с наибольшим количеством занятых работников. Возможно, ввести там ограничения по времени, чтобы привести рабочий день в соответствие с нормами Трудового кодекса. В торговле рабочее время зачастую удлиненное, и интенсивность труда, соответственно, повышенная. В этом плане да, может быть, есть смысл посмотреть на то, чтобы больше соблюдался обычный график рабочего дня, чтобы люди больше отдыхали. Если где-то и рассматривать это новшество, то прежде всего в данной сфере.

«Люди хотят больше отдыхать, но, я думаю, они не хотят меньше зарабатывать. Ведь при сокращении рабочего времени в конечном счете неизбежно сокращение зарплат» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Существующие рабочее время и нормы менять не следует»

– В последнее время в целом много дискуссий насчет рабочего времени: звучат предложения сократить рабочую неделю, ввести четырехдневку, то есть сделать пятницу выходным и т. д. Как вы думаете, у нас в стране вообще оптимальное рабочее время или же можно и нужно что-то менять?

– Если считать оптимальным меньшее количество рабочего времени, то, конечно, можно его бесконечно сокращать. Но если считать оптимальным использовать рабочую силу так, чтобы была нормальная интенсивность труда, которая бы не эксплуатировала чрезмерно рабочую силу и в то же время обеспечивала должный объем производства, то с этих позиций, я думаю, ничего менять не нужно.

С точки зрения рабочего времени и его норм, которые существуют на сегодняшний день, менять ничего не следует.

– Но все же такие дискуссии ведутся, люди хотят больше отдыхать. Наверное, они не задумываются о последствиях?

– Люди хотят больше отдыхать, но, я думаю, они не хотят меньше зарабатывать. Ведь при сокращении рабочего времени в конечном счете неизбежно сокращение зарплат. Если будут сокращаться объемы производства, то предприниматель, работодатель вряд ли пойдет на сокращение объемов собственных дохода и прибыли. Он будет стараться удержать свой доход на том же уровне. А это значит, что он будет сокращать заработную плату. По крайней мере, будет стремиться к этому.