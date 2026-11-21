Открытие агротехклассов в Новошешминском районе Татарстана в 2025 году

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

К концу 2026 года агротехнологические классы будут работать в 28 муниципальных районах Татарстана, а общее число обучающихся достигнет 1940 человек. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Проект призван сформировать у школьников интерес к профессиям агропромышленного комплекса и обеспечить отрасль квалифицированными кадрами – от агрономов и зоотехников до инженеров и специалистов пищевых производств. Работа ведется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного решением Президента России Владимира Путина.

«Агротехнологический класс поможет школьникам познакомиться с отраслью через практику: проводить опыты, работать с современным оборудованием, разрабатывать собственные проекты и встречаться со специалистами предприятий. Все это позволит ребятам увидеть результаты своего труда, раскрыть способности и осознанно подойти к выбору будущей профессии», – отметил Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Старт программе был дан в 2025 году. Тогда в 14 муниципальных районах РТ заработали 42 агротехнологических класса, к их созданию подключились 17 инвесторов. В этом году масштабы проекта выросли более чем вдвое. Было открыто 89 классов в 35 школах на территории 25 муниципальных районов, а число компаний‑участников достигло 32.

Школьники осваивают востребованные направления АПК: эффективное животноводство и современные корма, генетику и селекцию растений, агроинжинерию, цветоводство, птицеводство, биотехнологии и пищевое производство.