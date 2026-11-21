Служба скорой медицинской помощи Казани начнет выезжать на вызовы в Пестречинском, Высокогорском и Верхнеуслонском районах РТ. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на XI сессии Казгордумы.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что увеличилось количество людей, фактически живущих за пределами города.

«Для нас основным вызовом является интенсивно растущий город – так называемая Большая Казань, которая сегодня не ограничивается административными границами муниципалитета. Мы понимаем, что многие горожане, имея прописку в Казани, фактически проживают в близлежащих муниципальных образованиях, но работают в городе и обращаются за медицинской помощью, в том числе экстренной. Кроме того, есть люди, временно проживающие в Казани, но не зарегистрированные на территории муниципалитета», – отмечает Абашев.

Это создает повышенную нагрузку на экстренные службы и систему здравоохранения, добавил он.

«Одним из первых шагов движения в сторону Большой Казани станет работа со службой скорой медицинской помощи. В 2027 году она расширит свои границы и станет доступной для близлежащих муниципалитетов, таких как Пестрецы, Высокая Гора и Верхний Услон. Мы объединим эти службы, а работу по оказанию скорой и неотложной помощи выстроим совместно с нашими коллегами из центральных районных больниц», – сказал министр здравоохранения РТ.