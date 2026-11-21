В России планируют законодательно ограничить наценки за перевозку детей в такси. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

По его словам, Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки, которые запретят повышать стоимость поездки в зависимости от возраста пассажира и взимать дополнительную плату за перевозку детей. В ближайшие несколько месяцев документ могут вынести на общественное обсуждение.

В сентябре Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности такси для семей. Ее разработали совместно с «Яндексом». План предусматривает обучение водителей перевозке детей и увеличение числа автомобилей, оборудованных детскими креслами.

Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске тестируют скидки на поездки в такси для многодетных семей.