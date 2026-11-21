Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по профилактике правонарушений среди подростков. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На совещании в Доме Правительства РТ Минниханов отметил, что количество случаев дроперства, мошенничества и экстремизма, в которые вовлечены дети, растет и требуются дополнительные меры по предупреждению таких ситуаций. В этой связи Раис РТ отметил особую важность воспитательной работы в школах и семьях.

«Дети всегда должны быть чем-то заняты: спортом, творчеством, учебой», – считает Рустам Минниханов.

Также он обратил внимание на увеличение количества смертей в результате самоубийства среди несовершеннолетних.

«Поручаю главам муниципальных образований рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, организации работы по профилактике суицидального поведения с выработкой конкретных мер, направленных на стабилизацию обстановки в подростковой среде», – сказал Раис РТ.

Также он поручил усилить работу по правовому информированию детей и их родителей. Например, предложил публиковать в СМИ и общественных местах материалы о методах защиты от информационных преступлений.