Родителей 12-летнего подростка обязали выплатить ущерб после того, как их сын разбил машину, катаясь на электросамокате. Об этом рассказали в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Вечером 19 июня подросток, несмотря на наличие тротуара, ехал по проезжей части на электросамокате и въехал в припаркованный Hyundai Solaris. Стоимость ремонта эксперты оценили в 90 907 рублей. Привлечь парня к ответственности было невозможно из-за возраста. В результате оплачивать ущерб пришлось родителям.

Суд постановил взыскать с них 140 тыс. рублей – в эту сумму вошли расходы на ремонт авто, экспертизу, услуги представителя истца и государственную пошлину.