Еженедельно в Татарстане фиксируют порядка 11 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID, а доля гриппа среди остальных респираторных инфекций за последнюю неделю увеличилась почти в 4 раза. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ– главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

Как рассказали в пресс-службе Раиса РТ, совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

По данным вирусологического мониторинга, в текущем сезоне доминирует вирус гриппа А – для него характерно более тяжелое течение. Пик заболеваемости прогнозируется на конец декабря. В группе риска находятся маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные.

Кроме того, повышенную вероятность заразиться имеют медицинские работники, сотрудники образования, транспорта, коммунальной сферы, торговли и общественного питания.

Самый эффективный способ защиты от инфекции и осложнений – вакцинация. Она полностью защищает как от пневмонии, так и от летального исхода.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в больницах имеется более 23 тыс. доз вакцин, в некоторых районах республики наблюдается низкий охват населения вакцинацией. Так, особого внимания требуют Бугульминский, Зеленодольский и Лениногорский районы, а также Набережные Челны.

Снизить вероятность заражения помогут также меры личной профилактики – здоровый образ жизни, правильное питание, подбор одежды по погоде и исключение контактов с заразившимися.

Также на совещании затронута тема нарушений в сфере общепита. За год было исследовано более 400 проб 20 видов продуктов. При этом каждая третья проба не соответствовала нормативам. В особенности это касается уже готовых блюд – 73% образцов этой продукции не отвечало требованиям.

Для изменения ситуации с реализации было снято более 16 тонн некачественных продуктов, наложены штрафы на общую сумму 565 тыс. рублей. Кроме того, заведения, которые не смогли пройти санитарную проверку, временно закрывают.

«Строгие меры необходимы для предотвращения массовых отравлений», – поясняют в пресс-службе Раиса РТ.