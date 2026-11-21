Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Может, мы слишком привыкли делить занятия на престижные и непрестижные? И забыли, что иногда обычный физический труд способен принести не меньше удовлетворения, чем тренировка в фитнес-клубе». Лея Асланова

Представьте: шесть утра, за окном еще темно, город спит. А вы уже на улице с лопатой в руках, разгребаете снег. И не потому, что вашу машину завалило по самую крышу. А потому, что сами захотели. Более того, вам за это еще и платят.

Звучит как сомнительное удовольствие? А мне кажется, в этом что-то есть.

На этой неделе мэр Казани Ильсур Метшин проверял готовность снегоуборочной техники к зиме. Пока за окном дожди, и настоящая зима, кажется, не торопится в столицу Татарстана. Но город готовится к очередному сезону снегопадов, и одна из главных проблем остается прежней – катастрофически не хватает дворников. По данным исполкома, в крупных управляющих компаниях работают 1323 дворника, а требуется 2200. То есть вакантными остаются 877 мест.

Выходов из ситуации придумали сразу два.

Первый вполне в духе времени – роботы. Этих маленьких помощников даже выстроили перед мэром целым отрядом. Они будут расчищать тротуары, убирать снег и измельчать слежавшийся лед. Правда, совсем без людей пока не обойтись: за роботами должны присматривать операторы.

Второе решение оказалось неожиданным. Казанцам предложили самим попробовать себя в роли дворников. На одном из популярных сайтов объявлений можно будет выбрать удобную смену, желательно поближе к дому, взять лопату и выйти на борьбу со снегом. Сейчас такую подработку тестируют на уборке листвы. За подобную работу платят 500 рублей в час, а за расчистку снега обещают больше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представляю, сколько возмущенных комментариев может вызвать такая инициатива:

«А почему мы должны сами убирать снег? Налоги платим, коммуналку оплачиваем, пусть город занимается своими обязанностями!»

И ведь возразить особенно нечего. Уборка улиц и дворов – дело коммунальных служб. Никто не должен чувствовать себя обязанным выходить с лопатой только потому, что городу не хватает рабочих рук.

Но меня эта история заинтересовала с совершенно другой стороны.

У меня немало знакомых старшего поколения, которые в советское время, будучи студентами, подрабатывали дворниками. Для них это было обычным делом. Рано утром подмести двор, убрать территорию, а потом отправиться на учебу.

А сегодня мы добровольно покупаем абонементы в фитнес-клубы, чтобы там за собственные деньги поднимать тяжести, приседать и доводить себя до седьмого пота. А что если заменить тренажерный зал обычной лопатой?

Только представьте. Вместо беговой дорожки – заснеженный двор. Вместо гантелей – лопата со снегом. Вместо тренера, который требует сделать еще десять повторений, – очередной сугроб. И главное, в конце тренировки вам не выставляют счет. Наоборот, платят деньги.

Причем уборка снега – действительно серьезная физическая нагрузка. Работают мышцы рук, плеч, спины, живота и ног. Конечно, здесь важно не переусердствовать: тяжелая работа на морозе создает серьезную нагрузку на сердце, особенно у неподготовленного человека. Так что превращать расчистку сугробов в фитнес-марафон не стоит.

Но ведь сама идея любопытная! Мы постоянно жалуемся, что мало двигаемся. Что работа у нас сидячая, что некогда ходить в спортзал, что зимой вообще хочется завернуться в одеяло и не выходить из дома до апреля.

А тут появляется вполне конкретный повод встать с дивана. Выйти на улицу, размяться, подышать морозным воздухом и увидеть результат своих усилий. Не абстрактные калории на экране фитнес-браслета, а чистую дорожку, по которой через полчаса пойдут люди.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Я вспомнила январь 2024 года.

Помните те безумные снегопады, когда Казань буквально утонула в сугробах? Коммунальные службы работали без остановки, но снег продолжал идти, засыпая только что расчищенные дороги и дворы.

И тогда произошло то, что меня до сих пор восхищает. Люди начали сами выходить с лопатами. Не только ради того, чтобы откопать собственную машину и выехать на работу. Соседи собирались вместе и расчищали дворы, дорожки, проходы к подъездам. Например, на улице Зорге, 93, по словам местных жителей, на уборку вышла почти треть жильцов дома.

Никто не предлагал им 500 рублей в час. Никто не обещал премий и дополнительных выходных. Просто люди увидели, что одним дворникам не справиться, и решили помочь.

И мне кажется, это была одна из самых теплых историй той холодной зимы.

Потому что город – это не только мэрия, коммунальные службы и управляющие компании. Это еще и мы, его жители. И иногда несколько человек с лопатами способны сделать для своего двора больше, чем десятки возмущенных сообщений в домовых чатах.

Конечно, разница между добровольной помощью соседям и оплачиваемой подработкой есть. Но почему одно должно исключать другое?

Для кого-то 500 рублей в час – серьезное подспорье. Для студента, которому нужны карманные деньги, или человека, который ищет дополнительный заработок. А кому-то, возможно, понравится сама возможность сменить привычную деятельность.

Весь день сидишь за компьютером, решаешь бесконечные рабочие вопросы, а тут вышел, взял лопату – и все предельно понятно. Есть снег, и его нужно убрать. Никаких совещаний, дедлайнов и бесконечных переписок.

И главное – результат видно сразу.

Лея Асланова – журналист, романтик с критическим мышлением. Обожает турецкие и российские сериалы, красивый парфюм и Стамбул.