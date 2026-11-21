Жители деревни Званка Пестречинского района беспокоятся за семью лебедей, которая задержалась на местном озере. Водоем уже начинает покрываться льдом, но две взрослые птицы и два птенца пока не улетели на зимовку. В Госкомитете Татарстана по биоресурсам объяснили, что здоровым лебедям помощь не нужна: они могут оставаться на водоемах до ледостава.

Озеро в центре Званки – популярное место отдыха местных жителей. По словам Антона Выдыша, который переехал сюда из Казани восемь лет назад, лебеди останавливаются на водоеме во время весенней и осенней миграции. Этой весной здесь насчитали 16 птиц, а осенью прилетели шесть. Две уже улетели, остальные – родители и два птенца – остались, сообщил он в беседе с «РТ».

Местные жители предполагают, что молодые птицы еще недостаточно окрепли для перелета. Выдыш отметил, что раньше лебеди не задерживались на озере так поздно. Жителей также беспокоит, что водоем уже начал замерзать.

Орнитолог, член Союза охраны птиц России Сергей Неклюдов рассказал, что в Званке остановились лебеди-шипуны. Это самый распространенный вид лебедей в Татарстане: они не только пролетают через республику, но и гнездятся здесь. Основная часть популяции размножается севернее, а зимует на водоемах с открытой водой – в низовьях Волги, на Каспийском и Черном морях.

По словам специалиста, поздняя миграция часто связана с возрастом птенцов. Лебеди появляются на свет в середине лета, и к осени молодые птицы не всегда успевают набрать силы для дальнего перелета. Отличить их от взрослых можно по оперению: у молодых лебедей оно серовато-бежевое, а белоснежным становится только на второй год жизни. Семьи обычно мигрируют вместе, и взрослые птицы ориентируются на готовность птенцов к перелету.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам сообщили, что каждый ноябрь получают обращения жителей о лебедях, оставшихся на замерзающих водоемах. Чаще всего о таких случаях сообщают из Тукаевского, Бавлинского, Мензелинского, Алексеевского и Спасского районов, а также из Нижнекамска. Специалисты выезжают на место и проверяют состояние птиц.

Помощь лебедям требуется, если они травмированы или попали в опасную ситуацию. Так, в сентябре специалисты освободили птицу, которая оказалась в заполненной водой впадине в деревне Соловцово Высокогорского района. Недавно в Мамадышском и Тетюшском районах спасли двух лебедей с поврежденными крыльями и отправили их на лечение.

Руководитель Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков призвал жителей сообщать о раненых птицах, но не пытаться самостоятельно их ловить или забирать домой. По его словам, здоровые лебеди могут зимовать на водоемах, и случаев их гибели из-за холода в республике не фиксировали. Кроме того, лебеди относятся к краснокнижным видам, поэтому самостоятельно отлавливать их нельзя.

Неклюдов добавил, что птица, которую забрали с водоема во двор, может не суметь улететь обратно: для взлета лебедям нужен длинный разбег по воде.