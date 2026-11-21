Эксперты «Грамоты.ру» отбирают слова, которых еще нет в словарях, но которые уже активно используют в повседневной речи, блогах, соцсетях и СМИ. Сначала формируют список из 500 кандидатов, затем сокращают его до 35, а после – до десяти финалистов. При выборе учитывают частоту употребления слов, рост их популярности и количество поисковых запросов. Победителя определяют голосованием.

В предыдущие годы словами года становились «нейросеть» (2023), «вайб» (2024) и «зумер» (2025).

В десятку претендентов этого года вошли «иишка» – сокращенное название искусственного интеллекта, «тревожник» – человек, постоянно испытывающий тревогу, и «воздухан» – тот, кто много говорит, но мало делает. Также в списке есть «вайбкодинг» – программирование с помощью обычных языковых запросов, «генерить» – создавать что-либо с помощью нейросетей, и «ИИ-агент» – система, способная самостоятельно выполнять задачи.

Кроме того, в список включили слова «дата-центр», «прайм-эра», «дофаминовый» и «нишевый». Они обозначают соответственно здание для хранения и обработки данных, период расцвета в жизни, то, что вызывает быстрое удовольствие, и что-то нестандартное.