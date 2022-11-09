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Экономика
9 ноября 2022  15:04

Ак Барс Банк запустил вклад в китайских юанях для физлиц

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Ак Барс Банк запустил вклад в китайских юанях для физлиц. Срочный вклад «Просто накопить» можно открыть на срок 91, 181 и 370 дней и сумму от 500 юаней. Максимальная процентная ставка 1,1% доступна при открытии вклада сроком на 370 дней. 

По вкладу «Просто накопить» в юанях возможно пополнение и автоматическая пролонгация. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. 

Открыть вклад в китайских юанях можно в отделениях банка. Подробные условия — на сайте

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