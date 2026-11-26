Спасатели вытащили 80-летнего жителя Казани из погреба. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось в ГСК «Нива» на Оренбургском тракте. Пожилой мужчина заперся в гараже, ему стало плохо. Почуяв неладное, сын пенсионера позвонил по телефону 112. На место прибыли спасатели. Они разблокировали дверь и подняли мужчину с трехметровой глубины. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.