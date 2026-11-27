Вооруженные Силы России ночью нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов поражены промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА, а также завод «Мпка-Украина» в Запорожье, который производит электротехническую продукцию для ВСУ. Кроме того, поражены электроподстанции в Кривом Роге и в Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, а также логистический центр в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива.

Помимо этого удары были нанесены по четырем железнодорожным локомотивам в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованным для перевозки вооружения и военной техники, и по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшему на Украину грузы военного назначения.

